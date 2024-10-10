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▲《捍衛戰警》這一幕驚險畫面，曾讓珊卓布拉克（左）拍攝時很緊張，因為裙子很輕，很容易被氣流掀起來而走光，還好基努李維想辦法幫她壓住裙子。（圖／摘自IMDb）

▲《捍衛戰警》當年上映時小兵立大功，創下突出的票房成績，使基努李維（左）、珊卓布拉克拉都成了大牌。（圖／摘自IMDb）

至今仍讓人難忘的經典動作片《捍衛戰警》，慶祝上映30週年，特別選在好萊塢的埃及人大戲院再度放映，不僅全院爆滿，連男女主角基努李維、珊卓布拉克都到了現場。兩人今年都是60歲，可是看來比起30年前並沒有蒼老太多。他們回憶當初拍攝過程中的趣事，原來當基努李維抱著珊卓從爆炸的公車底下滑出來，畫面上看來驚險無比，珊卓心裡擔憂的卻是她身上的裙子太輕飄飄，隨便一點空氣流動就能夠被掀起來，雖然裡面有穿底褲，還是很怕會大走光，基努只好用力壓住，還不能讓鏡頭拍到，免得穿幫。30年前的暑假，《捍衛戰警》原本不被預期是熱門大片，因為基努李維只是崛起沒幾年的偶像，算不上特別大牌，珊卓更是C咖小牌，她自嘲：「如果不是別人都推掉，我根本不可能拿到這個角色。」基努事實上也差一點和這部片擦身而過，原先被找上，他是沒有要接演的，後來知道導演楊狄邦是《終極警探》的攝影，立刻改變心意，覺得應該會很值得，果然片子殺青後在福斯內部試映，高層們驚喜發現手上有一部極可能熱賣的超強娛樂片，很快就決定加大宣傳火力，讓更多觀眾對這部片感興趣。《捍衛戰警》主要情節設定：公車在行駛速度低於每小時50哩就會引爆，造成車子不能停下，因此會開巴士的女主角只好一直設法駕著巴士橫衝直撞，珊卓為此也考到公車駕照，卻在拍攝前沒上路過，硬著頭皮在鏡頭前做戲，好在看來也有模有樣。片中最驚險的一段，巴士飛越過斷橋，當年沒有電腦動畫能夠以假亂真，是真的實拍，不料第一次拍攝車子就沒飛過去、停在應該停的落點，反而直接砸在地面上，楊狄邦還得請大家幫忙瞞著電影公司。也因為情節設定有趣，場面刺激過癮，《捍衛戰警》上映後果真小兵立大功，全美票房突破1億2000萬美元，在全球各地都大受歡迎，基努李維瞬間從片酬不到百萬美元，直接飆破700萬美元，珊卓布拉克也因此成了女星中的頭牌之一，兩人在幾年之內各自大紅，到現在都還是A+級巨星，都要拜《捍衛戰警》所賜。其實影劇圈有時跟辦公室也差不多，一部片子裡的合作夥伴，好比公司裡的同事，有些人下了班就不聯絡，或是離職了就不再是朋友，基努李維和珊卓布拉克卻很投緣，好交情延續到現在。珊卓回憶，當年在彩排她和基努逃出公車那一幕時，就發現裙子會被掀還遮住她的臉，本該驚險的畫面頓時變成爆笑橋段，所以正式拍攝，她不僅做足防護，也很在意裙子會不會又掀起來，好在基努真的很紳士，都注意到要完成拍攝需求並且保護她的面子，難怪彼此能夠處得很融洽。30年後再重逢，基努的外表堪稱凍齡，珊卓也沒比30歲衰老太多，基努一直表示很願意再和珊卓合演第3集，就不知道編導是否能夠再設計出夠精彩的劇本，珊卓則半開玩笑道：「可能只能拍我們在超市裡面，都坐在輪椅上追逐了吧？」