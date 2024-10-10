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雙十國慶大典今（10）日在總統府前廣場舉辦，總統賴清德進行長達25分鐘的談話，過程中提及永遠不會忘記，75年前的古寧頭戰役、66年前的八二三戰役，不分先來後到、不分族群你我，守住了台澎金馬，守住了中華民國，並再次重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬，最後疾呼「中華民國加油！台灣加油！不分彼此，一起加油！」讓海委會主委管碧玲感動稱「眼眶就濕了！」國慶大典除首次擔任慶籌會主委的立法院長韓國瑜致詞外，總統賴清德的國慶文告更是外界關注的焦點，而本次賴清德談話聚焦關鍵字為「跨」，揭示六大重點，包括跨時代的歷史精神、跨國界的國際合作、跨世代的照顧人民、跨區域的均衡台灣、跨領域的經濟發展、跨黨派的朝野合作等六大精神，並以此訴諸團結台灣，談話中也提及75年前的古寧頭戰役、66年前的八二三戰役，最後疾呼不分彼此，一起加油。對此管碧玲說，院長韓國瑜致詞的中華民國主軸，緊接著僑領陳桂鈴濃濃的台灣主軸，展現了大會主席韓國瑜的包容，也如實展示台灣偉大的多元民主，接著總統賴清德的演說，讓她數度濕了眼框管碧玲表示，總統賴清德的新論述，肯認中華民國建國的歷史與精神，並回溯75年前兩場戰役和中華人民共和國的阻斷，定位在民主先賢創造民主台灣的傳承，並宣示堅持與中華人民共和國互不隸屬，而最後呼籲大家團結包容。坦言「當然眼眶就濕了！」