季後賽是英雄的舞台，也是殘酷的戰場。即使Aaron Judge例行賽敲出58轟，打擊率0.322，但季後賽低迷的表現，仍遭到毒舌球迷砲轟，甚至叫Judge應該要幫隊友遞水，更應該去幫此役敲出全壘打的Stanton搧扇子。
Aaron Judge在美聯季後賽首輪G3依舊沒有建樹，4打數0安打，累計此系列戰3場11打數1安打，還吞下5次三振，嚴重熄火，也成為洋基陷入苦戰的主因。
其實Aaron Judge生涯在季後賽表現很「平凡」，G3之前累計46場出賽，共78個打數敲出37支安打，包含13轟、25分打點，卻也累績多達70次三振，打擊三圍為.208/.311/.449，整體攻擊指數OPS則為0.760，與例行賽58轟144分打點，.322/.458/.701的打擊三圍有極大的落差。
Aaron Judge最大的問題是2好球的攻擊策略，往往想要揮大棒，導致三振率提升，此狀況在進入例行賽尾聲就有明顯的趨勢，而到了殘酷的季後賽，Judge的問題就會被無限放大。
另外，Judge也錯過許多是得點圈有打者的機會，包括G3在第5局在1、3壘有跑者時，無功而返。
打擊型態成致命傷
在季後賽陷入低潮其實是有原因的，Aaron Judge打擊型態屬於全力揮擊，只要確實擊中球心，就有極大的破壞力。但季後賽各隊都派出頂尖投手應戰，失投球降低許多，加上面對Judge會使用的大量變化球，或是把控球壓在低角度位置，Judge若沒有足夠的應變能力，打擊表現下降並不意外。
不過球迷對於Judge的批評聲浪仍未減少，甚至拿他與大谷翔平做出對比。美國球迷《BubblyBaker5718》說，「大谷翔平的OPS可能不太好看，但他在關鍵時刻還是能夠幫助隊伍得分。」大谷翔平在國聯季後賽G3總計3打數1安打，包括1分打點，還有2次保送。
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其實Aaron Judge生涯在季後賽表現很「平凡」，G3之前累計46場出賽，共78個打數敲出37支安打，包含13轟、25分打點，卻也累績多達70次三振，打擊三圍為.208/.311/.449，整體攻擊指數OPS則為0.760，與例行賽58轟144分打點，.322/.458/.701的打擊三圍有極大的落差。
Aaron Judge最大的問題是2好球的攻擊策略，往往想要揮大棒，導致三振率提升，此狀況在進入例行賽尾聲就有明顯的趨勢，而到了殘酷的季後賽，Judge的問題就會被無限放大。
另外，Judge也錯過許多是得點圈有打者的機會，包括G3在第5局在1、3壘有跑者時，無功而返。
打擊型態成致命傷
在季後賽陷入低潮其實是有原因的，Aaron Judge打擊型態屬於全力揮擊，只要確實擊中球心，就有極大的破壞力。但季後賽各隊都派出頂尖投手應戰，失投球降低許多，加上面對Judge會使用的大量變化球，或是把控球壓在低角度位置，Judge若沒有足夠的應變能力，打擊表現下降並不意外。
不過球迷對於Judge的批評聲浪仍未減少，甚至拿他與大谷翔平做出對比。美國球迷《BubblyBaker5718》說，「大谷翔平的OPS可能不太好看，但他在關鍵時刻還是能夠幫助隊伍得分。」大谷翔平在國聯季後賽G3總計3打數1安打，包括1分打點，還有2次保送。