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▲Aaron Judge全力揮擊的打擊型態在季後賽非常吃虧。（圖／美聯社／達志影像）

。即使Aaron Judge在美聯季後賽首輪G3依舊沒有建樹，4打數0安打，累計此系列戰3場11打數1安打，還吞下5次三振，嚴重熄火，也成為洋基陷入苦戰的主因。其實Aaron Judge最大的問題是2好球的攻擊策略，往往想要揮大棒，導致三振率提升，此狀況在進入例行賽尾聲就有明顯的趨勢，而到了殘酷的季後賽，Judge的問題就會被無限放大。另外，Judge也錯過許多是得點圈有打者的機會，包括G3在第5局在1、3壘有跑者時，無功而返。在季後賽陷入低潮其實是有原因的，不過球迷對於Judge的批評聲浪仍未減少，甚至拿他與大谷翔平做出對比。