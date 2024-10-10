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▲農業部在昨(9)日公告高雄市農產品全品項天然災害現金救助，部分地區部分品項免勘災，從優、從速、從簡，幫助農民迅速恢復生產。(圖／立委林岱樺辦公室提供)

農業部在昨(9)日公告高雄市農產品全品項天然災害現金救助，部分地區部分品項免勘災，從優、從速、從簡，幫助農民迅速恢復生產。積極為高雄農漁民爭取中央支持的立委林岱樺除感謝中央讓受到山陀兒颱風影響的鄉親們在最困難的時刻得到及時幫助。林岱樺也認為這次中央的救、補助措施不僅範圍廣泛，將有效減輕農漁民的經濟負擔，為復耕復產提供了關鍵的保障。林岱樺也承諾，未來將不斷努力，爭取更多資源，與大家一起攜手重建家園，共同走向更加美好的明天。山陀兒颱風重創高雄，高雄市各地區農產影響甚鉅。災後重建的過程中針對大社區、大寮區、大樹區、鳥松區、仁武區、林園區、燕巢區、橋頭區、梓官區等地區的番石榴、香蕉、蜜棗、紅豆、洋蔥苗圃及蔬菜類，無需經過繁瑣的勘災流程就能直接受益。同時，岡山區的苦瓜以及仁武區、燕巢區、楠梓區、橋頭區等地區的西瓜與香瓜也被納入此次免勘災範圍，為農民的重建工作帶來更多希望和實際幫助。此外，政府也提供了低利貸款，協助高雄的農漁民投入復耕復產，減輕他們在經濟上的壓力。林岱樺表示，之前也為林園區的養殖漁業爭取權益，因此魚塭養殖全品項及室內養殖設施納入現金救助，為養殖戶提供全方位的保障，確保漁業能夠在災後迅速恢復。且113年風災災損溫網室設施重建輔導措施爭取延長申請至年底，網布等溫網室披覆組件更新，中央補助1/3，市府再加碼補助1/3，受理期間至：113年12月31截止，請農民朋友洽各地農會申請辦理。林岱樺強調，未來將持續傾聽鄉親們的需求，並與中央和地方政府攜手合作，讓每一位受災的農漁民都能獲得應有的幫助。她也感謝中央政府在這場風災後迅速伸出援手，讓高雄的農漁民感受到溫暖與支持。