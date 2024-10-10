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NBA季前熱身賽繼續進行當中，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James近期在社群網站上發文，對於湖人隊季前賽的日程安排並不滿意，他寫道：「有人可以向我解釋為什麼我們要登上飛機前往密爾沃基參加一場季前賽嗎！？！？」也和好友Richard Jefferson在留言中談到，他對於自己真的上了飛機感到「驚訝」。這則發文也引起球迷討論，不少人直言這就是詹皇的工作，吐槽的方式也相當有趣，成為討論話題。NBA例行賽的賽程有諸多考量，力求在交通、商業、公平性和球員體能考量上做出平衡，但季前熱身賽就沒那麼講究了，主要由球團自己協商安排。湖人今年熱身賽將在10月11日上午8點於客場對戰密爾瓦基公鹿，James顯然對於球季還沒開始就要這樣舟車勞頓，感到非常不滿，因此發文質疑為何要在熱身賽，就安排湖人打公鹿這樣有著長程旅途的賽程。對此一名叫做Greg的球迷回覆道：「嘿LeBron，我是Greg。我猜他們這樣做的原因是：如果你開車去那裡，你需要花超過29個小時，所以我想你的教練團可能認為坐飛機會更有效率一些。希望這有幫助到你。」也有其他網友在下面批評他：「因為你拿了數百萬美元的薪水？」、「塞爾提克隊可是去了阿布扎比阿老兄」、「你年薪6000萬還抱怨」、「這是你的工作哈哈」。不過湖人本季的6場季前熱身賽，沒有一場是在自家主場加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）舉行，也難怪球員會對旅途感到厭煩並為此抱怨。ESPN記者Dave McMenamin對此透露，目前湖人主場球館正在翻修，工程已經來到第三階段。湖人隊將在10月23日的例行賽於主場迎戰明尼蘇達灰狼。湖人隊此前在加州棕櫚泉進行了2場熱身賽，而這裡距離他們的訓練場地要2小時車程。在打完公鹿之後，他們還要在4天內進行3場熱身賽，包括在拉斯維加斯出戰勇士，客場打太陽和勇士。