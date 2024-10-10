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針對總統賴清德今日的國慶演說，民眾黨立委黃國昌評價「既空洞又心虛」，一位以蠻橫的執政製造社會對立衝突的總統，在國慶日的今天，用口號喊著團結，是徹底的言行不一，心虛的程度完全顯露在紊亂的節奏，與儘管刻意拉高音量卻毫無底氣的語調。黃國昌說，整個演說雖然試圖放入多項政策主張，但內容混亂無章，既無主軸，又顯得沒有重點。對於人民高度不滿的司法與媒體，通篇演說絲毫不敢提及「司法改革」與「媒體改革」，充分反映了賴清德的心虛，完全沒有回應人民期待。賴清德嘴巴上說著「多元民主」，卻沒有反省自己將民進黨政府帶向「威權」的道路，更沒有多元族群的意識，通篇演說沒有提及原住民與新住民。黃國昌表示，最嚴重的問題是，賴清德上任將近五個月，沒有實際的施政表現，只有不斷的撕裂社會，人民看見的是一個為了鞏固自己權力的總統，濫用國家權力，創造「黨檢媒三位一體」，建立綠色威權怪獸，傷害台灣民主法治。對於人民的任何異議，稍有不悅，就發動綠媒網軍批鬥。黃國昌認為，施政的貧乏、專斷獨裁的性格，儘管在國慶文告中高喊團結，都無法引發人民的共鳴。因為人民知道，賴清德就是說一套、做一套，黃國昌指出，賴清德引用了柯文哲主席的主張，說出「國家利益要高於政黨利益」。然而，話從新潮流的賴清德口中說出，對照民進黨派系權貴的實際作為，不僅是高度違和，更無怪乎許多台灣人民會認為民進黨就是台灣最大的詐騙集團。