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▲即使颶風米爾頓減弱為2級，但威力仍不容小覷。（圖／美聯社／達志影像）

美國東南部迎接颶風米爾頓（Hurricane Milton）襲擊，原為五級颶風的米爾頓9日晚間已從佛州西南部午休礁（Siesta Key）登陸，且在登陸前，佛州各地發布了多達116起龍捲風警報。雖然目前米爾頓已經減弱為三級颶風，但威力仍不容小覷，當局下令當地數百萬居民盡速撤離。綜合CNN、路透社等外媒報導，颶風米爾頓9日晚間8時半從午休礁登陸佛州，距離大城市坦帕（Tampa）僅約100公里遠。儘管在登陸時，颶風米爾頓已經從5級颶風降級為2級，但持續風速仍達到每小時110英里（約177公里），預計將持續橫越佛州中部至10日上午。在颶風米爾頓登陸之前，就已經在佛州引發19起龍捲風，各地自9日上午就開始出現強烈的雷擊和龍捲風，當局也陸續發出了116起龍捲風警報。CNN報導指出，米爾頓已經為佛州聖彼得堡市（St. Petersburg）帶來約16英吋（約40.64公分）的雨量，是當地「千年一遇」大雨。由於颶風米爾頓強襲，使得佛州停電情況急劇增加，大約 3 小時內停電的家庭和企業數量增加了一倍，達到 200 萬戶。聖彼得堡市更因為水管破裂，不得不關閉全市的供水服務。佛州多達200萬居民收到撤離令，還有數百萬人的住家與颶風米爾頓（Hurricane Milton）預估路徑重疊，恐讓兩週前遭遇颶風海倫（Hurricane Helene）侵襲的佛州以及美國東南部幾州，再度受創。不到兩週前，美國東南部才遭到颶風海倫（Hurricane Helene）襲擊重創，也造成超過200人罹難；颶風海倫也是2005年颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）以來，侵襲美國本土最致命的天災。有報導指出，由於墨西哥灣（Gulf of Mexico）海水水溫異常高，導致米爾頓威力增強，在10小時內從小颶風長成5級颶風，儘管目前已經減弱，但仍然不容小覷。美國總統拜登（Joe Biden）更因颶風米爾頓襲擊，決定取消出訪德國，並在白宮簡報會上指出，這可能是佛州百年來最嚴重天災，呼籲民眾盡速撤離，「這真的是關乎生死的問題。」