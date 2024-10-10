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大谷翔平難得在比賽中爆氣怒吼！洛杉磯道奇隊今（10）日在分區系列賽G4續戰聖地牙哥教士，4局出現罕見Play，Teoscar Hernández敲出邊線滾地球，小白球反彈打在三壘審身上，導致大谷衝回本壘時遭到觸殺出局。回到場邊休息室後，大谷翔平還是替自己為能幫助球隊得分感到不滿，對著場中怒吼，此舉也讓網友十分驚訝，直呼「難得看大谷這麼生氣！」此戰大谷翔平以「第一棒、指定打擊」先發上陣，比賽進行至4局上，大谷在第三打席選到四壞保送，隨後展現出色的跑壘技巧，趁著Betts中外野飛球，出其不意地從一壘直接跑上二壘。接著，Hernández擊出強勁三壘邊線滾地球，教士三壘手Manny Machado用手套碰到球後，球反彈打到三壘審的左手，導致球速減緩，當時人在二壘的大谷快速跑過三壘，但Machado在三壘界外區撿到球並將球快傳本壘，最後大谷在本壘被觸殺出局。回到休息區的大谷似乎有些情緒，口中唸唸有詞並怒吼，似乎對這次跑壘感到非常不滿。事實上，當大谷繞過三壘時，道奇隊三壘壘指Ebel已經張開雙手示意他停下腳步，但大谷似乎沒有看到，堅持衝向本壘，最終導致出局。在社群媒體上，這一幕引起了廣泛討論，有網友對大谷的跑壘表示讚嘆：「居然可以從一壘跑到二壘，這實在是太厲害了。」針對大谷怒吼，不少網友感到震驚：「大谷爆氣，這次生氣也難怪」、「難得看到大谷這麼生氣！」本場比賽道奇打線一共敲出3發全壘打，搭配投手群輪番封鎖教士打線，終場就以8：0痛宰教士，系列賽目前雙方戰成2：2平手，G5將回到道奇主場進行。