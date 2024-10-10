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▲道奇主帥Dave Roberts稍早在賽前記者會上，談到球隊今日必須要先盡全力贏球之外，也提到若系列賽能有G5，先發投手人選將從山本由伸、Jack Flaherty2人當中擇一。（圖／美聯社／達志影像）

日本投手大對決即將上演？目前國聯分區系列賽洛杉磯道奇與聖地牙哥教士戰成2勝2敗平手，教士隊主帥Mike Shildt預告，關鍵的G5生死戰，確定由日籍強投達比修有擔任先發，而道奇隊可能推派山本由伸，兩位日本王牌有望在生死戰中正面交鋒。道奇隊今（10）日客場對戰教士，以8：0搶下關鍵一勝，將系列賽扳平，暫時逃過連3年首輪出局的窘境。此戰道奇打線火力全開，Betts、Smith和Lux先後擊出全壘打，全隊一共掃出12支安打攻下8分。另一方面，備受關注的道奇投手群在本場「背水一戰」中表現出色，採用「牛棚車輪戰」策略。由救援投手Brasier擔任先發，接著Vesia、Banda、Kopech、Phillips、Hudson、Treinen和Knack等8位投手聯手，將教士隊的打線限制在零星的7支安打之內，聯手完封教士。根據大聯盟記者Sarah Langs報導，這是季後賽史上第二次有球隊動用8位投手完成完封勝，最高紀錄是2020年國聯外卡系列賽G3，當時教士隊動用了9位投手。外界預期道奇將在第五戰派出山本由伸或Jack Flaherty擔任先發，與教士隊的達比修有對決，日本投手對決戲碼備受全球棒球迷矚目，道奇總教練Roberts表示：「我們會再確認這兩名球員由誰登板。」道奇對於G5先發投手可是保密到家。