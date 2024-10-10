NBA美國職籃季前熱身賽，紐約尼克今（10）日在主場對決華盛頓巫師，同時本場比賽也是明星中鋒Karl-Anthony Towns生涯首度在尼克主場出戰，最終Towns則是展現出不俗效率，全場先發上陣28分鐘，砍下25分12籃板，正負值也僅次於尼克一哥Jalen Brunson為全隊第2。終場尼克則以117：94輕取巫師，熱身賽拿下2連勝。
NBA今夏最震撼交易 Towns、Randle互換東家
明尼蘇達灰狼上個月28日發動交易，把昔日狀元郎Karl-Anthony Towns交易到紐約尼克，換來大前鋒Julius Randle、射手Donte DiVincenzo以及一個首輪選秀權，而這筆交易發生時可說是震撼球界，就連Towns本人當時也感到不敢置信。
而尼克今日熱身賽則在主場迎戰巫師隊，同時也是Karl-Anthony Towns自從轉隊至尼克之後，首度在尼克主場出賽，此戰他全場上陣28分鐘，繳出25分12籃板，另外有2助攻、2阻攻、1抄截成績。而此戰尼克雖然首節打完落後巫師3分，但在調整過後很快回穩，並持續壓著對手打，最終就以117：94輕取巫師。
Towns賽後受訪直呼 能夠來到尼克很幸福
「回到主場比賽的感覺絕對不同，能夠來到這裡真是一件幸福的事。我替能在這些球迷面前，打的所有比賽感到相當興奮。」Karl-Anthony Towns賽後說到。
Towns上個賽季在灰狼隊62場先發當中，場均能夠貢獻21.8分、8.3籃板，整體投籃命中率為50.4%。Towns於2022年7月與灰狼簽下一份為期4年、總價2.242億美元的續約合約，合約將於下個賽季開始正式生效。
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明尼蘇達灰狼上個月28日發動交易，把昔日狀元郎Karl-Anthony Towns交易到紐約尼克，換來大前鋒Julius Randle、射手Donte DiVincenzo以及一個首輪選秀權，而這筆交易發生時可說是震撼球界，就連Towns本人當時也感到不敢置信。
而尼克今日熱身賽則在主場迎戰巫師隊，同時也是Karl-Anthony Towns自從轉隊至尼克之後，首度在尼克主場出賽，此戰他全場上陣28分鐘，繳出25分12籃板，另外有2助攻、2阻攻、1抄截成績。而此戰尼克雖然首節打完落後巫師3分，但在調整過後很快回穩，並持續壓著對手打，最終就以117：94輕取巫師。
Towns賽後受訪直呼 能夠來到尼克很幸福
「回到主場比賽的感覺絕對不同，能夠來到這裡真是一件幸福的事。我替能在這些球迷面前，打的所有比賽感到相當興奮。」Karl-Anthony Towns賽後說到。
Towns上個賽季在灰狼隊62場先發當中，場均能夠貢獻21.8分、8.3籃板，整體投籃命中率為50.4%。Towns於2022年7月與灰狼簽下一份為期4年、總價2.242億美元的續約合約，合約將於下個賽季開始正式生效。