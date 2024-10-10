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NBA美國職籃季前熱身賽，紐約尼克今（10）日在主場對決華盛頓巫師，同時本場比賽也是明星中鋒Karl-Anthony Towns生涯首度在尼克主場出戰，，正負值也僅次於尼克一哥Jalen Brunson為全隊第2。終場尼克則以117：94輕取巫師，熱身賽拿下2連勝。明尼蘇達灰狼上個月28日發動交易，把昔日狀元郎Karl-Anthony Towns交易到紐約尼克，換來大前鋒Julius Randle、射手Donte DiVincenzo以及一個首輪選秀權，而尼克今日熱身賽則在主場迎戰巫師隊，同時也是Karl-Anthony Towns自從轉隊至尼克之後，首度在尼克主場出賽，此戰他全場上陣28分鐘，繳出25分12籃板，另外有2助攻、2阻攻、1抄截成績。「回到主場比賽的感覺絕對不同，能夠來到這裡真是一件幸福的事。」Karl-Anthony Towns賽後說到。。Towns於2022年7月與灰狼簽下一份為期4年、總價2.242億美元的續約合約，合約將於下個賽季開始正式生效。