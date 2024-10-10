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▲金州勇士隊休賽季補進的射手Hield 三分球7投6中，轟下22分，表現相當搶眼。（圖／取自金州勇士官方X）

金州勇士在今（10）日比賽結束後應該會很滿意今年夏天的一系列補強，他們在對上沙加緬度國王的季前熱身賽中，全隊飆進28記三分球，比球隊例行賽的隊史紀錄還要多1個，外線手感完全投開，其中31歲的射手Buddy Hield 一人就命中6記三分、砍下22分，打出球隊希望他展現的外線水準，終場勇士以122：112擊敗國王。本場比賽，勇士三分球手感火燙，全隊外線52投28中，命中率高達53%。過去他們隊史的例行賽的單場三分球紀錄為27個，僅僅只相差一顆。而NBA歷史紀錄則是單場29顆，由密爾瓦基公鹿在2020年12月30日所創下。此役勇士頭號球星Stephen Curry僅打了15分鐘，8投5中，攻下13分。而球隊休賽季補進的射手Hield 則是三分球7投6中，轟下22分，表現相當搶眼。而另一位新同學De'Anthony Melton，則是12投6中，繳出16分5籃板3助攻的數據。國王方面，本季轉隊來到這裡的DeMar DeRozan攻下15分，Malik Monk得到13分，De'Aaron Fox 進帳11分。賽後，勇士主帥Steve Kerr接受了訪問時特別提到球隊今夏補強的操作，認為這讓球隊可以投籃的人變得更多了，「我喜歡這支球隊的一點是，儘管我們失去了Klay（Thompson），但我們的陣容投籃深度更好了。有更多的球員可以站出來，並在每個晚上去命中那些三分球。」