雙十節國慶日超商消暑優惠猛加碼！全家今（10）日除了有隨買跨店取霜淇淋買10送10外，明（11）日起一連三天霜淇淋買一送一；7-11即起至10月13日限時三天，行動隨時取霜淇淋、思樂冰、cold stone冰淇淋通通買10送10。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月10日至10月13日
◾特大杯思樂冰買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾霜淇淋全口味買10送10，5折（原價49元、特價25元）
◾Cold Stone 3oz冰淇淋買10送10，5折（原價89元、特價45元）
◾Cold Stone霜淇淋買10送10，5折（原價59元、特價30元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾霜淇淋第2支10元，（原價49元、特價30元）
🟡全家便利商店
📍APP｜10月10日限定
◾霜淇淋買10送10（限量一萬組），5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜10月11日至10月13日
◾威德運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾極粹咖啡拿鐵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺曠世奇派 玫瑰鹽巧克力大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾霜淇淋（不限口味，含阿芙佳朵）買1送1，5折（原價49元、特價25元）
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📍APP｜10月10日至10月13日
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