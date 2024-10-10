雙十節國慶日超商消暑優惠猛加碼！全家今（10）日除了有隨買跨店取霜淇淋買10送10外，明（11）日起一連三天霜淇淋買一送一；7-11即起至10月13日限時三天，行動隨時取霜淇淋、思樂冰、cold stone冰淇淋通通買10送10。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月10日至10月13日
◾特大杯思樂冰買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾霜淇淋全口味買10送10，5折（原價49元、特價25元）
◾Cold Stone 3oz冰淇淋買10送10，5折（原價89元、特價45元）
◾Cold Stone霜淇淋買10送10，5折（原價59元、特價30元）

▲7-11歡慶雙十節，霜淇淋、思樂冰買10送10。（圖／7-11提供）
▲7-11歡慶雙十節，霜淇淋、思樂冰買10送10。（圖／7-11提供）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾霜淇淋第2支10元，（原價49元、特價30元）

▲7-11霜淇淋自9月27日至10月1日推出5天不限口味通通買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋自10月9日至10月13日，不限口味10元多一支。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全家便利商店
📍APP｜10月10日限定
◾霜淇淋買10送10（限量一萬組），5折（原價49元、特價25元）

▲全家霜淇淋買10送10只限國慶日。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋買10送10只限國慶日。（圖／全家提供）
📍門市｜10月11日至10月13日
◾威德運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾極粹咖啡拿鐵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺曠世奇派 玫瑰鹽巧克力大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾霜淇淋（不限口味，含阿芙佳朵）買1送1，5折（原價49元、特價25元）

▲全家本週康康五優惠，有霜淇淋、拿鐵買一送一。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠，有霜淇淋、杜老爺曠世奇派買一送一。（圖／全家提供）

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