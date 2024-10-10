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▲重陽節是一年之中，陽氣最重的日子，可以把握機會去晦開運。（示意圖／取自unsplash）

▲農曆9月9日為中國傳統節日「重陽節」，在古代又被稱為敬老節。（示意圖／取自Pexels）

明（11）日是一年一度的，在今年的農曆9月9日這天也恰巧是「天赦日」。對此，民俗專家楊登嵙也表示這樣的巧合相當罕見，上一次出現是在36年前，錯過恐再等數十年。楊登嵙老師也建議，可以在這個好日子進行補運，更有能去拜拜玉帝最好。楊登嵙老師解釋，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2024年10月11日「天赦日」剛好又是九月九日「重陽節」，上一次出現在36年前(民國87年)，再上一次是150年前(民國前38年)，確實太罕見了。楊登嵙老師補充，農曆9月9日為中國傳統節日「重陽節」，古代是驅凶避邪之日，「9」為陽數之最，當天也是陽氣最重的日子。要善加利用「天赦日」向玉皇大帝懺悔，請求玉皇大帝赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。今年生活不如意嗎？想替自己補運，要好好把握這一天。「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。10月11日重陽節這一天，祭拜最佳時間，在當日早上5點至下午3點，需準備的供品有：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。楊登嵙老師也點名4類人，包括，都可去廟裡向玉皇大帝祈求，會特別靈驗。