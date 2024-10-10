劇烈的「地球磁暴」在今年相當活躍，中央氣象署日前曾在5月、7月發布特報，今（10）日雙十節，台北天文氣象站再次發布「磁暴特報」，中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明指出，本次「地球磁暴」的強度與5月的強度相當類似，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約54小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級。
蔡禹明提及，太陽表面活耀區（AR3848）10月9日發生X1.8級閃焰，伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件（CME），今晚至明日通過近地太空環境；「這類磁暴事件和地震一樣是無法預測的，2024年恰巧是太陽第25週期的極大期，因此一年出3次較大的磁暴事件，算是相當特殊的狀況。」
今年5月的地球磁暴，在許多地區高磁緯伴隨「極光」的出現，蔡禹明表示，本次磁暴和5月強度相差不多，因此預估極光是有機會出現，不過極光通常出現在磁緯度40度以上的地區，台灣磁緯度僅15度左右，因此觀賞到極光的機率較低，不過也不是完全沒機會。
蔡禹明表示，地球磁暴可能影響全球通訊等系統，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區，高緯度地區則有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判。
蔡禹明強調，「地球磁暴」地球磁暴越強，對「電力系統」、「太空飛行器」、「GPS定位」的影響就越為顯著，可能導致通訊中斷、導航出現偏差，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正等，今年「地球磁暴」活動相當活躍，民眾也可以多多關注太空天氣事件。
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今年5月的地球磁暴，在許多地區高磁緯伴隨「極光」的出現，蔡禹明表示，本次磁暴和5月強度相差不多，因此預估極光是有機會出現，不過極光通常出現在磁緯度40度以上的地區，台灣磁緯度僅15度左右，因此觀賞到極光的機率較低，不過也不是完全沒機會。
蔡禹明表示，地球磁暴可能影響全球通訊等系統，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區，高緯度地區則有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判。
蔡禹明強調，「地球磁暴」地球磁暴越強，對「電力系統」、「太空飛行器」、「GPS定位」的影響就越為顯著，可能導致通訊中斷、導航出現偏差，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正等，今年「地球磁暴」活動相當活躍，民眾也可以多多關注太空天氣事件。