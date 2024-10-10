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▲本次地磁擾動將明顯增強並持續影響約54小時，最大規模可能短暫達到「強烈磁暴等級」。（圖／中央氣象署）

劇烈的「地球磁暴」在今年相當活躍，中央氣象署日前曾在5月、7月發布特報，今（10）日雙十節，台北天文氣象站再次發布「磁暴特報」，中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明指出，蔡禹明提及，太陽表面活耀區（AR3848）10月9日發生X1.8級閃焰，伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件（CME），今晚至明日通過近地太空環境；今年5月的地球磁暴，在許多地區高磁緯伴隨「極光」的出現，蔡禹明表示，，不過也不是完全沒機會。蔡禹明表示，地，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區，高緯度地區則有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判。蔡禹明強調，「地球磁暴」地球磁暴越強，對「電力系統」、「太空飛行器」、「GPS定位」的影響就越為顯著，等，今年「地球磁暴」活動相當活躍，民眾也可以多多關注太空天氣事件。