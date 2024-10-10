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因揭露南韓羽球協會內部不公平對待而引發關注的韓國一姊安洗瑩，相隔2個月後首次重返賽場，參加韓國全國體育大會。安洗瑩現身立即吸引大批媒體關注。近期承受的巨大壓力安洗瑩在賽後受訪時，一度哽咽落淚。安洗瑩在巴黎奧運女單勇奪金牌，但奧運後，她揭露了國家隊訓練中的不合理制度，以及長期遭受的不公平對待。除了要承擔繁重的訓練，她還被要求為男選手洗衣服，令她身心俱疲。安洗瑩先前在受訪時表示，曾表示對國家隊感到極度失望，甚至考慮退出。這起事件曝光後，引發韓國社會各界關注，南韓羽球協會也因此面臨輿論監督，整個體育體制的陳舊思維成為焦點。安洗瑩在相隔2個月未參賽後，今日於韓國全國體育大會再次亮相。她在賽後表示，這段時間自己思考了很多，但當被問到對羽球的熱愛是否有所改變時，她忍不住流下眼淚，一度無法言語。在稍作平復後，安洗瑩表示：「雖然等了很久，但我要感謝支持我的粉絲，能夠回來真的太好了，今後會展現更好的自己給大家看。」由於近期風波，安洗瑩世界排名從第1下滑至第2，但她也相信一定能夠重回世界第一的寶座。