我是廣告 請繼續往下閱讀

▲知名主持人兼作家蔡康永（右）因和小S（左）搭檔主持《康熙來了》，紅透半邊天。（圖／小S臉書）

▲蔡康永上熱門Podcast節目《百靈果News》宣傳新書，提及當年被迫出櫃。（圖／百靈果IG）

知名主持人兼作家蔡康永因和小S（徐熙娣）搭檔主持《康熙來了》，紅透半邊天，他充滿智慧、哲理的說話方式受到外界認同。日前蔡康永上熱門Podcast節目《百靈果News》宣傳新書，提及13年前被李敖公開出櫃，首度吐露心情：「其實一直在等待機會。」不僅如此，被問到是否想結婚，他也認了身邊已經有人陪伴。蔡康永在節目上透露，在當時的年代，他是一個很我行我素的人，「學校其實都知道，所以自然也沒有感覺被壓迫。」他一直都在等待出櫃的好機會，因此李敖問他時，他沒有被逼迫的感覺，立刻就說出口，「起碼是一位像樣的人問我。」蔡康永透露，他出櫃後引起了外界騷動，確實有些代言節目的工作機會因此而默默消失。蔡康永回憶，武打明星王羽就因此推掉他的專訪，直接表示「不上同志主持的節目」，但他並沒有因此覺得難過，「你不來的話，你的人生故事就沒有人替你留下一個版本，那你損失可大了。」蔡康永被問到：「演藝圈對LGBTQ的氛圍是否有改善？」他坦言自己很為難，希望多一點人出櫃，每多一個人出櫃，就得到多一點同理心，「可是我又會替這個出櫃的人擔心，他能不能像我一樣吃得消這樣的事情，所以我沒有辦法給答案。」被問到是否會想找個對象結婚定下來，蔡康永也大方承認：「我有對象啊！」至於會不會想結婚，蔡康永會尊重對方的意見，「同志的關係真的比異性戀的夫妻關係要放鬆很多，同志的愛情關係本來就不在主流社會規範的價值觀中。我覺得怎樣規範你的婚姻都行，只要你們兩個可以維持下去就可以。」