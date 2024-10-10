我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府環保局回收有禮兌換活動今年度壓軸場即將登場！此次與四季百貨太平門市攜手舉辦「好康道相報！回收來四季」資源回收兌換宣導活動，10月19日上午11時至下午3時在四季百貨太平門市，民眾只要持指定回收數量的高壓容器空瓶、廢乾電池、二次電池，即可獲得精美小禮一份，每人每種限兌換一份，數量有限換完為止。環保局長陳宏益表示，生活中常使用的高壓容器中像是瓦斯罐、殺蟲劑或防曬噴霧等內部具高壓特性，若未將氣體排空並妥善回收貯存，隨意丟棄經擠壓可能造成爆炸危險；呼籲民眾謹記高壓容器回收四口訣「完、包、警、收」，即「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付回收」，避免丟入垃圾壓縮車，以維護環境及清潔隊員作業安全。環保局也提醒，家中常用的電池也應落實回收三步驟「取出、存放、回收」，回收前應盡量將電量用盡，廢乾電用畢時應以不透水容器貯存，防止電解液滲漏，並避免長期存放。二次電池回收時應貼上絕緣膠帶，日常生活可優先選用壽命更持久、可重複使用的充電電池，減少環境負擔及並促進資源循環使用，民眾若遇到不確定如何丟棄的物品，可至環保局資源回收網查詢。