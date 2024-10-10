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▲如果小生命一線生存的機會，你會做出怎樣的抉擇呢？（圖／Pexels）

▲獸醫珍妮當天已經進行3場動物安樂死手術，因此輪到Shadow時，才忍不住偷天換日，救下一條生命。（示意圖／Pexels）

如果小生命一線生存的機會，你會做出怎樣的抉擇呢？日前在英國有一個寵物安樂死官司正式宣判，起因是一位主人將「重病小貓」帶往獸醫院，付款要求獸醫執行安樂死，沒想到獸醫判斷小貓狀況很好，於是偷偷帶回家養大，最終被原主人發現告上法院，最終結局也曝光了。時間回到2021年，一位時常收容流浪貓的女主人，突然帶著8個月大的小貓Shadow前往沙福郡(Suffolk)的獸醫院，並支付500英鎊（約新台幣2萬多元），希望獸醫珍妮(Janine Parody)能為這隻小貓執行安樂死。女主人當時表示，她在照顧Shadow一段時間後，發現Shadow身上罹患金黃葡萄球菌MRSA，這是一種人畜共通疾病，好發於英國，雖然人類感染風險較低，但因為女主人家中還有其他貓咪，再加上Shadow身上還有其他嚴重傷勢，才會決定替牠進行安樂死終結痛苦。當時2021年恰逢新冠疫情，獸醫院也忙得不可開交，珍妮更在收到Shadow的安樂死案件時，在上午就已經執行了3場安樂死手術，等到要為Shadow執行時，珍妮經過初步檢查卻判斷，Shadow只有皮膚狀況較差，身體健康情況其實還可以，就誤以為是主人打算棄養，才決定更換小貓身上的晶片、進行結紮手術之後，帶回家照顧養大。怎料過了一段時間後，女主人發現Shadow竟然還活得好好得，便將獸醫院一狀告上法庭，珍妮在法庭上自白，當時受疫情影響，自身面臨龐大心理壓力，尤其當天已經執行3場安樂死的手術，讓他感到相當沮喪，才會再看到相對健康的Shadow時，萌生了有損醫德的想法，「雖然我已經當了十幾年的獸醫，但面對安樂死仍然不是一件容易的事」。最終法院的專家小組進行一連串討論後，認為珍妮誤會了小貓失去主人主張撫養，才會做出更換晶片且未進行安樂死等有損醫德之行徑，出發點雖然良善，但仍該受到譴責，因此宣判讓Shadow回到原主人身邊。