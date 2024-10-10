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總統賴清德上任後今（10）國慶日首度發表國慶演說，不過，台灣民眾黨不滿指出，賴總統聲稱「政黨利益不能凌駕人民」，這段話更突顯了賴總統的言行不一；而為了削弱在野黨監督力道，民進黨更透過司法、媒體等公器對付在野黨，掩蓋民進黨執政不利的真相。民眾黨強調，「解鈴還需繫鈴人」，賴總統期待的台灣，需要賴總統從自身做起。台灣民眾黨針對總統賴清德國慶演說回應指出，「國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。」這一直都是民眾黨主席柯文哲跟民眾黨所堅持的主張與價值，「遺憾的是，賴總統在就職5個月後才終於意識到『政黨利益不能凌駕人民』，這段話更突顯了賴總統的言行不一」。民眾黨批評，過去5個月來，賴政府煽動民粹、反對改革；更透過司法、媒體等公器對付在野黨，掩蓋民進黨執政不利的真相。「人民看到的是一個拒絕對話、拒絕理性，配合側翼打擊政黨，在人民間製造對立，逐步走向獨裁一言堂的執政黨」。賴總統口口聲聲提到團結，但如今在台灣，在野黨所面臨的是「對內惡鬥、對外分化」。民眾黨強調，中華民國是你我共同珍惜、安身立命的國家，執政者要為台灣的長治久安打好基礎，「不應因政黨利益犧牲國家利益」。解鈴還需繫鈴人，賴總統期待的台灣，需要賴總統從自身做起，才能看到團結台灣的契機。