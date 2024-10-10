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▲許多人去吃鼎泰豐一定會點經典的小籠包以及炒飯，但你知道菜單內還有暗藏許多好料嗎？（圖/記者張嘉哲攝）

▲雪菜肉絲拌麵超好吃！吃過一次立刻列入下次還會再點的清單中。（圖/記者張嘉哲攝）

▲芋泥小籠包非常好吃，記者個人認為鼎泰豐甜食小籠包的表現更勝鹹食，還沒吃過的人下次可以嚐鮮！（圖/Dcard）

▲鼎泰豐的帳單上面代碼括號中的數字，就是該桌總和除以該桌人數，已經幫你算好每個人多少錢！且小籠包以及包子類都可以客製化數量，相當方便哦！（圖/記者張嘉哲攝）

鼎泰豐為知名的本土小籠包、麵食的店家，其價位雖然不便宜，但仍吸引許多老饕前往用餐，高水準的美味程度，連外國人來台都要朝聖一番。而就有網友討論：「大家去鼎泰豐除了吃炒飯跟小籠包之外，還會點什麼來吃啊？」貼文引發廣大迴響，不少人也獻出自己的隱藏菜單。一名網友在「Threads」貼文指出「最近突然想要去吃鼎泰豐，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「黃金流沙包好吃到我們還加點」、「巧克力小籠包真的好吃到不行。」《NOWnews》記者日前與友人前往信義區鼎泰豐新光三越A4店用餐，，決定將這些鼎泰豐的低調品項分享給大家，讓大家不用每次去鼎泰豐只吃那幾樣經典菜色哦，許多愛吃鼎泰豐的炒高麗菜，但其實另一道青菜「莧菜腐竹」的水準也超高，清爽的莧菜搭配腐竹入口，真的是絕配！一直都不是大家點鼎泰豐拌麵的首選，濃濃的鹹蛋黃味道及香味撲鼻而來！吃進去更是外面奶黃包沒得比的美味，認真來說，雖然鼎泰豐鹹食小籠包表現出色，前店員友人透露，每個人到鼎泰豐還是會點小籠包、炒飯、紅油抄手、酸辣湯來吃居多，除了菜色之外，前店員友人也跟我們分享幾個鼎泰豐的實用小技巧，；另外如果愛喝鼎泰豐熱茶的民眾，不用等桌邊服務人員一直幫你補，最令記者驚奇的是，，這針對一起用餐的人數量分食上有非常大的幫助，除此之外，鼎泰豐的結帳單上面也帶有小細節，，已經幫客人直接算好價位，不用自己除，真的超貼心！下次去吃鼎泰豐時，大家不妨也可以看看這個帳單的有趣細節囉！