鼎泰豐為知名的本土小籠包、麵食的店家，其價位雖然不便宜，但仍吸引許多老饕前往用餐，高水準的美味程度，連外國人來台都要朝聖一番。而就有網友討論：「大家去鼎泰豐除了吃炒飯跟小籠包之外，還會點什麼來吃啊？」貼文引發廣大迴響，不少人也獻出自己的隱藏菜單。
一名網友在「Threads」貼文指出「最近突然想要去吃鼎泰豐，但我發現每次去我都只點小籠包、炒飯、抄手這類的東西，很多其實沒吃過也不敢點，有沒有人推薦這些東西以外必吃的？很怕踩雷，畢竟價位不是很便宜。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我只能說，雪菜肉絲拌麵真的好吃到不行」、「推薦芋泥小籠包，真的好吃到不行」、「青菜不要再點高麗菜了，莧菜腐竹吃過一次就會愛上」、「芋泥小籠包真的超級驚艷，怎麼可以這麼好吃」、「黃金流沙包是我吃過最好吃沒有之一」、「黃金流沙包好吃到我們還加點」、「巧克力小籠包真的好吃到不行。」
鼎泰豐別只會吃小籠包、炒飯！低調4品項一次看
《NOWnews》記者日前與友人前往信義區鼎泰豐新光三越A4店用餐，由於友人曾經是高雄鼎泰豐的前店員，不斷聊到「內行人」都會點什麼來吃，讓記者的社群一直出現鼎泰豐相關的貼文，決定將這些鼎泰豐的低調品項分享給大家，讓大家不用每次去鼎泰豐只吃那幾樣經典菜色哦，以下也是鼎泰豐前店員認證、記者實際吃過覺得適合推薦的哦！
📍莧菜腐竹：許多愛吃鼎泰豐的炒高麗菜，但其實另一道青菜「莧菜腐竹」的水準也超高，清爽的莧菜搭配腐竹入口，真的是絕配！
📍雪菜肉絲拌麵：一直都不是大家點鼎泰豐拌麵的首選，前店員友人表示，這道是許多人員工餐幾乎都會點來吃的食物，吃過之後確實令人驚艷！
📍黃金流沙包：濃濃的鹹蛋黃味道及香味撲鼻而來！吃進去更是外面奶黃包沒得比的美味，好吃到我們本來點4顆又追加3顆！
📍芋泥小籠包：認真來說，雖然鼎泰豐鹹食小籠包表現出色，但甜品小籠包更是驚人，尤其這道芋泥小籠包，芋泥軟綿不死甜，搭配外皮只能說是絕配
前店員友人透露，每個人到鼎泰豐還是會點小籠包、炒飯、紅油抄手、酸辣湯來吃居多，但如果人數多一點的話，可以點看看從未吃過的這些菜色，你會發現鼎泰豐不一樣的一面。而記者本人也非常推這幾道菜色，如果你從未點過，真的可以嚐鮮試看看！
鼎泰豐帳單也有貼心小細節！可拿碗薑、茶壺、指定包子數量超實用
除了菜色之外，前店員友人也跟我們分享幾個鼎泰豐的實用小技巧，例如愛吃薑絲的人，可以直接告知店員需要「碗薑」，店員會馬上端一小碗的薑絲過來；另外如果愛喝鼎泰豐熱茶的民眾，不用等桌邊服務人員一直幫你補，可以直接向店員要「茶壺」，店員會給一個小茶壺讓客人自己補充，非常的方便。
最令記者驚奇的是，原來鼎泰豐的包子、小籠包類可以指定數量點餐，例如我們的點的黃金流沙包一份是2顆，但最後我們還想加點，就只點3顆完全沒問題，這針對一起用餐的人數量分食上有非常大的幫助，例如小籠包一份5顆，但有6人用餐，就可以客製化點6顆！
除此之外，鼎泰豐的結帳單上面也帶有小細節，在帳單上代碼的部分會寫上「L（1004）」，前店員友人透露，L就是代表本地台灣人的意思，而後面括號的數字，則是人均消費多少，以我們當天消費金額來看，4人用餐4015元，除以4還真的是1004元左右，已經幫客人直接算好價位，不用自己除，真的超貼心！下次去吃鼎泰豐時，大家不妨也可以看看這個帳單的有趣細節囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我只能說，雪菜肉絲拌麵真的好吃到不行」、「推薦芋泥小籠包，真的好吃到不行」、「青菜不要再點高麗菜了，莧菜腐竹吃過一次就會愛上」、「芋泥小籠包真的超級驚艷，怎麼可以這麼好吃」、「黃金流沙包是我吃過最好吃沒有之一」、「黃金流沙包好吃到我們還加點」、「巧克力小籠包真的好吃到不行。」
鼎泰豐別只會吃小籠包、炒飯！低調4品項一次看
《NOWnews》記者日前與友人前往信義區鼎泰豐新光三越A4店用餐，由於友人曾經是高雄鼎泰豐的前店員，不斷聊到「內行人」都會點什麼來吃，讓記者的社群一直出現鼎泰豐相關的貼文，決定將這些鼎泰豐的低調品項分享給大家，讓大家不用每次去鼎泰豐只吃那幾樣經典菜色哦，以下也是鼎泰豐前店員認證、記者實際吃過覺得適合推薦的哦！
📍莧菜腐竹：許多愛吃鼎泰豐的炒高麗菜，但其實另一道青菜「莧菜腐竹」的水準也超高，清爽的莧菜搭配腐竹入口，真的是絕配！
📍雪菜肉絲拌麵：一直都不是大家點鼎泰豐拌麵的首選，前店員友人表示，這道是許多人員工餐幾乎都會點來吃的食物，吃過之後確實令人驚艷！
📍黃金流沙包：濃濃的鹹蛋黃味道及香味撲鼻而來！吃進去更是外面奶黃包沒得比的美味，好吃到我們本來點4顆又追加3顆！
📍芋泥小籠包：認真來說，雖然鼎泰豐鹹食小籠包表現出色，但甜品小籠包更是驚人，尤其這道芋泥小籠包，芋泥軟綿不死甜，搭配外皮只能說是絕配
前店員友人透露，每個人到鼎泰豐還是會點小籠包、炒飯、紅油抄手、酸辣湯來吃居多，但如果人數多一點的話，可以點看看從未吃過的這些菜色，你會發現鼎泰豐不一樣的一面。而記者本人也非常推這幾道菜色，如果你從未點過，真的可以嚐鮮試看看！
鼎泰豐帳單也有貼心小細節！可拿碗薑、茶壺、指定包子數量超實用
除了菜色之外，前店員友人也跟我們分享幾個鼎泰豐的實用小技巧，例如愛吃薑絲的人，可以直接告知店員需要「碗薑」，店員會馬上端一小碗的薑絲過來；另外如果愛喝鼎泰豐熱茶的民眾，不用等桌邊服務人員一直幫你補，可以直接向店員要「茶壺」，店員會給一個小茶壺讓客人自己補充，非常的方便。
最令記者驚奇的是，原來鼎泰豐的包子、小籠包類可以指定數量點餐，例如我們的點的黃金流沙包一份是2顆，但最後我們還想加點，就只點3顆完全沒問題，這針對一起用餐的人數量分食上有非常大的幫助，例如小籠包一份5顆，但有6人用餐，就可以客製化點6顆！
除此之外，鼎泰豐的結帳單上面也帶有小細節，在帳單上代碼的部分會寫上「L（1004）」，前店員友人透露，L就是代表本地台灣人的意思，而後面括號的數字，則是人均消費多少，以我們當天消費金額來看，4人用餐4015元，除以4還真的是1004元左右，已經幫客人直接算好價位，不用自己除，真的超貼心！下次去吃鼎泰豐時，大家不妨也可以看看這個帳單的有趣細節囉！