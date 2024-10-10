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護國神山台積電將在下週四舉行法說會，投資人屏息以待當中會釋出什麼產業前景。而多家外資也因為看好AI半導體需求的成長，紛紛給予台積電「買進」評等，同時調升目標價。外資圈關注這次法說會將釋出什麼消息，其中有六大關注焦點。一、第4季及今年營運成長成長性；二、未來五年能否實現15-20%的年複合成長率；三、2025年先進製程晶圓代工調價是否順利；四、2025年的營收、毛利率、及資本支出預期；五、AI及非AI（如智慧機、PC）需求狀況；六、來自英特爾與三星的外包狀況等。隨著法說會日期越來越靠近，外資圈也對未來展望表示樂觀態度，不少外資機構已經先行調高目標價。有研調機構調高目標價來到1600元，是目前外資圈當中最為樂觀的，也有美系外資看好台積電會來到1500元，其餘目標價也落在1280-1300元之間。台積電9月營收也繳出亮眼成績，約為新台幣2518.73億元，月增0.4%、年增39.6%，創歷史單月營收次高；第三季營收為新台幣7597.39億元，季增12.8%、年增38.96%，超越財測高標的7540億元，創單季歷史新高。累計前9月營收約為新台幣2兆258億4700萬元，較去年同期增加31.9%，創同期新高，也優於市場預期。台積電先前也預估，第三季營收將約224到232億美元，換算新台幣7280億元至7540億元，相較今年第二季美元營收208.2億美元，將季增7.6%-11.4%，平均季增9.5%。不過美元數據尚未公佈布，但法人認為達標沒問題。台積電預估第三季受惠產能利用率提高及成本持續改善，毛利率約53.5%-55.5%，營業利益率約42.5%-44.5%，雙率皆可望較上季53.2%、42.5%持續攀升。