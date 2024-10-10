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廣達電腦林姓工程師，離職後偷走公司價值約新台幣923萬餘元的CPU晶片及記憶體，被桃檢起訴。桃園地方法院日前依8次普通竊盜、1次加重竊盜，判處林男2年6月徒刑，可上訴。桃園地檢署起訴書指出，29歲林男民國111年底從廣達電腦股份有限公司離職後，由於財務困難，去年9度假冒其他員工身分，闖入冶具室偷走83個CPU晶片及833個記憶體晶片，後續再透過網路銷贓。起訴書指出，廣達電腦初估損失金額約923萬8983元，檢警也在林男住處查扣到尚未變賣的記憶體、CPU晶片、贓款及手機等，檢方去年10月間依偽造文書、竊盜罪嫌等起訴林男。桃園地方法院審理時，林男坦承偽造其他現任員工的署名及同意書以便進入廠房行竊，否認破壞治具室大門喇叭鎖等安全設備，但院方藉由證人證詞、通訊軟體對話等事證核對林男犯案時段，認為此部分行為仍可認定。桃園地院審酌林男所竊財物價值甚高，且僅部分坦承犯行，未與廣達和解也未賠償廣達，所竊財物部分僅還給廣達1片CPU晶片和85片記憶體晶片。桃園地院考量廣達請求從重量刑，日前依犯8次普通竊盜和1次加重竊盜，判處林男應執行有期徒刑2年6月，可上訴。（編輯：李淑華）