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▲救援柯文哲國際連署截至10月10日下午2時20分還不到7萬份，距離階段目標7.5萬份還有段距離。（圖／翻攝chagne.com，2024.10.10）

▲民眾黨國慶日發動西門町集會，現場湧入不少支持者舉著「綠色恐怖」、「反廢死」的標語。（圖／記者吳翊緁攝，2024.10.10）

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台灣民眾黨及熱心支持者，自柯文哲因為京華城弊案遭檢廉大搜索後，於8月31日發動救援柯文哲國際連署（Save Taiwan: A 911 Call for Democracy and Justice），迄今大約1個半月，連署人數約6.5萬份，距離階段目標7.5萬份顯然還有段距離。民眾黨地方組織部副主任林昭印今（10）日在西門集會中就呼籲、拜託大家，踴躍積極連署。民眾黨台北市黨部今天下午在台北捷運西門站6號出口廣場舉辦集結活動，主要訴求是「司法正義」，活動由黨組織部副主任林昭印主持。林昭印發言時，質疑民進黨政府這8年來司法改革做了什麼？「讓殺人犯不斷的出來殺人，對台灣人怎麼交代？你沒有證據就可以抓人，對台灣人怎麼交代？」林昭印強調，今日柯文哲、明日任何人絕對不是隨便說說而已，呼籲全民正視司法不公的問題。林昭印也特別向現場群眾宣傳，救援柯文哲的國際連署還需要大家踴躍支持。《NOWnews 今日新聞》記者今下午2時20分查詢連署網頁，連署自8月31日以來共有6萬5971份，距離階段目標7.5萬份顯然還有一段距離。今天活動包括網紅「館長」陳之漢、立委黃國昌、黃珊珊及北市4位黨籍議員都會到場。