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▲今年高雄國際動漫節匯集台、日知名IP業者共同展出，約70家廠商、300個攤位。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.10）

▲高雄國際動漫節開展第一天適逢國慶假日，一大早就吸引眾多動漫迷前往朝聖，滿滿人潮，擠爆展場。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.10）

第五屆高雄國際動漫節10/10-10/13在高雄巨蛋登場，開展第一天適逢國慶假日，一大早就吸引眾多動漫迷前往朝聖，滿滿人潮，擠爆展場。今年高雄國際動漫節匯集台、日知名IP業者共同展出，約70家廠商、300個攤位，推出了各式特色商品、福袋、首發書、套書、好康優惠、滿額贈品等，更集結動漫畫所衍生的流行潮物、玩具及琳瑯滿目的周邊商品，滿足動漫迷需求。主辦單位指出，預期參觀人潮可望突破 32萬人，漫粉們千萬不要錯過。今(10)日開幕邀請到積極推廣ACG產業的立法委員黃捷、日系偶像團體CANDY☆STAR以及萌力形象大使漫寶，為活動揭開序幕。而粉絲們最期待的舞台活動，此次邀請到國外作者、聲優、偶像歌手，聯手推出13場活動，包含鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT舉行四場活動，邀請廣受歡迎的知名偶像末廣町侍女隊、 木苺 FRUCTOSE、蛋撻、Karei & ooo、稲妻莉央、CANDY☆STAR、貓貓領域女僕咖啡等，以精湛的歌舞表演與粉絲同聚。主辦單位也推出抽好獎、換贈品等活動，憑門票可兌換抽獎券參加抽獎，有機會抽中PS5、SWITCH、AirPods、樂高、未來實驗室按摩墊、 HP-電競鍵盤鼠組、微星電競耳機、一千元、五百元全家禮物卡等好獎。此外，每日開展時，於贈品區排隊前100名的購票粉絲，還可獲得大會限定禮漫寶風扇乙只及滿手限量贈品。另外，高雄國際動漫節也響應文化幣消費，此次有近 50 家參展業者提供結帳時特定商品可使用文化幣進行消費折抵，參觀購票亦可使用。