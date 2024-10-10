《英雄聯盟》S14世界賽還在火熱開打中，代表PCS賽區的PSG也將在明（11）日對決中國LPL第一種子BLG，沒想到在這場激戰的前夕，台灣玩家居然能再次見證激勵人心的戰歌誕生的時刻，英雄聯盟官方今（10）日發布了集結7位台灣知名實況主所演唱的英雄聯盟神曲〈Legends Never Die〉，歌曲立刻引爆玩家熱議。
繼中文版〈鳳凰〉（Phoenix）後，又有台灣實況主翻唱英雄聯盟神曲，這次英雄聯盟台灣官方邀請S2世界冠軍上路Stanley、前閃電郎AD Never_loses、羅杰 Roger、ZOD 粒鷗滴、超負荷、貝克、李長毛等7位台灣英雄聯盟界最具代表性的實況主們，一起獻聲唱出 S7 時世界賽的主題曲〈Legends Never Die〉，進行完美復刻。
本次官方釋出的MV亮點多到數不完，先是陪伴眾多玩家見證 S2 世界賽中TPA奪冠的經典轉播組合「長毛x貝克」合唱，隨後則是「NLx羅杰」這組當紅的叉滴娛樂組合，以及「超負荷xStanley」這組常被粉絲笑稱相似度極高的兩位人氣實況主，最後高音的部分當然是由「電競孔子」ZOD 擔綱壓軸。
除了釋出這部MV之外，《英雄聯盟》近期也展開「玩家日」任務，提醒所有召喚師千萬別忘了登入遊戲完成任務，即可獲得「周年慶限定希維爾造型」。
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本次官方釋出的MV亮點多到數不完，先是陪伴眾多玩家見證 S2 世界賽中TPA奪冠的經典轉播組合「長毛x貝克」合唱，隨後則是「NLx羅杰」這組當紅的叉滴娛樂組合，以及「超負荷xStanley」這組常被粉絲笑稱相似度極高的兩位人氣實況主，最後高音的部分當然是由「電競孔子」ZOD 擔綱壓軸。
除了釋出這部MV之外，《英雄聯盟》近期也展開「玩家日」任務，提醒所有召喚師千萬別忘了登入遊戲完成任務，即可獲得「周年慶限定希維爾造型」。