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颶風米爾頓在9日晚間登陸佛州，儘管在登陸後，颶風米爾頓減弱為2級，但對於當地影響仍不容小覷。有鑒於這次颶風米爾頓來勢洶洶，位於坦帕市中心的佛羅里達水族館也趕在米爾頓登陸的前一天，將館內9隻企鵝轉移到高處。根據美聯社報導，位於坦帕市中心的佛羅里達水族館在10月8日時，趕在颶風米爾頓到來之前，準備把企鵝移到地勢比較高的地方。工作人員表示，他們正在「採取積極措施保護動物」，包括將非洲企鵝遷離坦帕市中心水族館的海濱位置，因為預計該處將會迎來超過10英尺（約3公尺）的暴潮。佛羅里達水族館在聲明中表示，除了非洲企鵝之外，包括海月水母、六條蛇、三隻蜥蜴、三隻海龜、兩隻鱷魚、兩隻蟾蜍及一隻寄居蟹在內的動物也被遷移。在兩天前，該水族館已經將包括瀕臨滅絕的柱狀珊瑚和鹿角珊瑚在內的數千棵珊瑚，運送至喬治亞州、西棕櫚灘和邁阿密等更安全的地方。此外，在颶風海倫肆掠後獲救的海龜也已經被轉移到水族館市中心園區，將在那裡「安全度過風暴」。佛羅里達水族館將從8日開始關閉，並計劃在風暴過去之後，於12日重新開放。