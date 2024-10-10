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▲吳鳳日前帶著中華民國國旗前往波士尼亞知名橋樑，還讓當地人拿著在橋樑上拍照。（圖／翻攝吳鳳臉書）

今（10）日為一年一度的雙十節國慶日，但近年來已經越來越少公眾人物、藝人會公開發文祝賀中華民國生日快樂。不過土耳其籍男星、台灣女婿吳鳳今年依舊未缺席，準時發文並曬出在歐洲高舉「青天白日滿地紅」旗幟的畫面，深情大喊：「台灣，我愛你！中華民國生日快樂」。藝人吳鳳來台十多年，並在2018年取得台灣身分證，也曾主持過雙十國慶典禮，也常常為台灣在國際發聲。今（10）日吳鳳更曬出自己前往波士尼亞與赫塞哥維納的知名觀光勝地橋樑，與友人拿出中華民國國旗的畫面。吳鳳表示，「每年10/10，我都會很開心地祝賀中華民國台灣的國慶日。之前為了想更認識這塊土地，我在師大研究所特別主攻中華民國近代歷史。所以更知道這段期間，我們辛苦的過程」。回憶主持國慶日典禮的過程，也讓吳鳳不禁發自內心大喊：「現在我也已經是台灣的一部分，我的生活細節都有台灣的蹤跡。連出國之後也會開始想台灣，因為這裡已經是我的家」。最後吳鳳也表示，自己未來會繼續努力一起跟台灣打拼，在這塊土地上創造價值，推廣台灣。尤其是更想要更增加土耳其跟台灣的交流，讓兩邊的人互相認識，多交流，「而且很快要跟大家分享一個國際的好消息」。