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▲位於南投的溪頭自然教育園區在台灣「森林遊樂園」景點類別，連續2年奪下人潮冠軍。（圖/溪頭教育園區Google評價）

▲溪頭教育園區佔地2000多公頃，是臺灣大學農學院實驗林七個營林區之一，園區內有上千種木草本植物，空氣相當新鮮。（圖/溪頭教育園區Google評價）

▲溪頭教育園區內最著名的「空中步道」一定要走！被大量的林木冠層圍繞，彷彿置身仙境當中。（圖/溪頭教育園區官網）

▲溪頭教育園區隔壁就是南投知名景點妖怪村！不僅是觀光商圈，還設有飯店等設施，非常適合搭配溪頭教育園區來個半日遊。（圖/妖怪森林度假村臉書）

台灣旅遊景點類型多元，從古蹟、觀光商圈、老街到遊樂園，每個縣市都有其不同的特色吸引遊客，而除了這些之外，可以散心、吸收芬多精的「森林遊樂園」也是不少人的選擇之一，在過去大家總會對阿里山森林遊樂園最有印象，搭小火車看日出的必備行程更是經典！根據觀光署最新公布的觀光人潮數據，，和去年同期前五名相比，森林遊樂園類別的名次變動並沒有太大改變，不過人數幾乎都是呈現下滑的狀態，顯見台灣人的旅遊口味是年年都在改變。，可以配合一年四季不同的氣候做出不同景觀特色與體驗，，可以近距離觀看樹上的生蕨類與蘭科等植物，以及棲息在樹上的松鼠、鳥類，加上大量的林木冠層圍繞具有潔淨空氣的功能，，近一個月前往的遊客都紛紛表示、「如果你也是熱愛大自然的人一定要來看過，植栽豐富且空氣清新，非常推薦。」，商圈內建築充滿日式和風，有許多文創商店進駐，同時也有美食可以享用，，下次如果要去南投玩的話，一定要到溪頭教育園區、妖怪村走走看看！📍地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號📍電話：049-2612111