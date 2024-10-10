台灣旅遊景點類型多元，從古蹟、觀光商圈、老街到遊樂園，每個縣市都有其不同的特色吸引遊客，而除了這些之外，可以散心、吸收芬多精的「森林遊樂園」也是不少人的選擇之一，在過去大家總會對阿里山森林遊樂園最有印象，搭小火車看日出的必備行程更是經典！不過，根據觀光署最新統計資料，目前台灣最多遊客愛去的森林遊樂園區，由位於南投的「溪頭自然教育園區」奪下冠軍，前7月一共有76萬人造訪。
2024最新森林遊樂園霸主！溪頭教育園區成功連霸
根據觀光署最新公布的觀光人潮數據，2024前七個月累計最多遊客數量的森林遊樂園，是位於南投的「溪頭自然教育園區」，總計76萬餘人到此參訪；第二名才是位於嘉義的「阿里山森林遊樂園」，前七個月累計54萬餘人到此參訪。
至於第三名至第五名，依序分別是位於宜蘭的「太平山國家森林遊樂園區（20萬人次）」、「新北滿月圓國家森林遊樂區（11萬人次）」以及「桃園東眼山國家遊樂園區(9萬8千人）」，和去年同期前五名相比，森林遊樂園類別的名次變動並沒有太大改變，不過人數幾乎都是呈現下滑的狀態，顯見台灣人的旅遊口味是年年都在改變。
溪頭教育園區豐富自然文化！連2年打敗阿里山登森林遊樂園之王
溪頭教育園區位於南投縣鹿谷鄉，佔地2000多公頃，是臺灣大學農學院實驗林七個營林區之一，園區內遍佈杉木、柏木、紅檜、銀杏與孟宗竹，各種林道四通八達，可以配合一年四季不同的氣候做出不同景觀特色與體驗，區內約有木本植物300種、草本植物1300種、鳥類70種，也被稱為是「一座活的自然教室」。
溪頭教育園區最有指標性的就是園區內的「空中走廊」，全長約180公尺，最高點距離地面22.6公尺（相當於8層樓高），可以近距離觀看樹上的生蕨類與蘭科等植物，以及棲息在樹上的松鼠、鳥類，加上大量的林木冠層圍繞具有潔淨空氣的功能，不少遊客到此一遊都讚賞空氣新鮮，令人感到心曠神怡，是近幾年最受歡迎的森林遊樂園區，打敗阿里山也可以說是實至名歸。
溪頭教育園區真實評價曝光！半日遊搭配妖怪村一起玩
而仔細看溪頭教育園區的Google評價，斬下4.5顆星的高分，近一個月前往的遊客都紛紛表示「空氣好風景又美....真的有遠離塵囂的感覺」、「優美詳寧的自然生態環境，走進其中身心無比的舒暢，內心會有不想離開的念頭」、「實在太美，空氣又很好，真的有仙境的感覺，很適合來散心」、「如果你也是熱愛大自然的人一定要來看過，植栽豐富且空氣清新，非常推薦。」
值得注意的是，溪頭教育園區出入口處旁就是知名景點「妖怪村」，因此如果民眾前往溪頭教育園區觀光、走登山步道的話，結束之後還能到妖怪村去看看，商圈內建築充滿日式和風，有許多文創商店進駐，同時也有美食可以享用，而且妖怪村對外開放完全不收門票，非常適合安排半日遊在此，下次如果要去南投玩的話，一定要到溪頭教育園區、妖怪村走走看看！
🟡南投溪頭教育園區資訊
📍地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號
📍電話：049-2612111
📍開放時間：每天早上8點至下午5點
📍門票價格：全票220元/優待票180元/半票110元/特惠票30元/免費（相關規定請點我）
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根據觀光署最新公布的觀光人潮數據，2024前七個月累計最多遊客數量的森林遊樂園，是位於南投的「溪頭自然教育園區」，總計76萬餘人到此參訪；第二名才是位於嘉義的「阿里山森林遊樂園」，前七個月累計54萬餘人到此參訪。
至於第三名至第五名，依序分別是位於宜蘭的「太平山國家森林遊樂園區（20萬人次）」、「新北滿月圓國家森林遊樂區（11萬人次）」以及「桃園東眼山國家遊樂園區(9萬8千人）」，和去年同期前五名相比，森林遊樂園類別的名次變動並沒有太大改變，不過人數幾乎都是呈現下滑的狀態，顯見台灣人的旅遊口味是年年都在改變。
溪頭教育園區豐富自然文化！連2年打敗阿里山登森林遊樂園之王
溪頭教育園區位於南投縣鹿谷鄉，佔地2000多公頃，是臺灣大學農學院實驗林七個營林區之一，園區內遍佈杉木、柏木、紅檜、銀杏與孟宗竹，各種林道四通八達，可以配合一年四季不同的氣候做出不同景觀特色與體驗，區內約有木本植物300種、草本植物1300種、鳥類70種，也被稱為是「一座活的自然教室」。
溪頭教育園區最有指標性的就是園區內的「空中走廊」，全長約180公尺，最高點距離地面22.6公尺（相當於8層樓高），可以近距離觀看樹上的生蕨類與蘭科等植物，以及棲息在樹上的松鼠、鳥類，加上大量的林木冠層圍繞具有潔淨空氣的功能，不少遊客到此一遊都讚賞空氣新鮮，令人感到心曠神怡，是近幾年最受歡迎的森林遊樂園區，打敗阿里山也可以說是實至名歸。
溪頭教育園區真實評價曝光！半日遊搭配妖怪村一起玩
而仔細看溪頭教育園區的Google評價，斬下4.5顆星的高分，近一個月前往的遊客都紛紛表示「空氣好風景又美....真的有遠離塵囂的感覺」、「優美詳寧的自然生態環境，走進其中身心無比的舒暢，內心會有不想離開的念頭」、「實在太美，空氣又很好，真的有仙境的感覺，很適合來散心」、「如果你也是熱愛大自然的人一定要來看過，植栽豐富且空氣清新，非常推薦。」
值得注意的是，溪頭教育園區出入口處旁就是知名景點「妖怪村」，因此如果民眾前往溪頭教育園區觀光、走登山步道的話，結束之後還能到妖怪村去看看，商圈內建築充滿日式和風，有許多文創商店進駐，同時也有美食可以享用，而且妖怪村對外開放完全不收門票，非常適合安排半日遊在此，下次如果要去南投玩的話，一定要到溪頭教育園區、妖怪村走走看看！
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📍地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號
📍電話：049-2612111
📍開放時間：每天早上8點至下午5點
📍門票價格：全票220元/優待票180元/半票110元/特惠票30元/免費（相關規定請點我）