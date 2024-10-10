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▲泰勒絲不只是樂壇天之驕女，一舉一動都是外界矚目的焦點，戀情發展當然引發相當多的議論。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇當紅女王泰勒絲的一舉一動都受到高度矚目，她和美式足球堪薩斯城酋長隊的名將崔維斯凱爾西交往一年多來，三不五時在公眾眼前大秀恩愛，粉絲都覺得他們應該已經論及婚嫁。近日球評特洛伊艾克曼在節目中直接稱呼泰勒絲為「太太」，而不是「小姐」，令觀眾聽出玄機，後來他乾脆在podcast節目中坦言：「確實有人主動跟我聯繫，說他們可能已經訂婚了，所以我有可能不小心讓這件事公開了。」不過泰勒絲和崔維斯凱爾西透過時人雜誌反駁，稱他們並沒有訂婚，還反諷：「兩天前還傳說已經分手，現在又說偷偷訂婚。」恐怕連他們自己都啼笑皆非。泰勒絲曾經和好幾任男友交往都非常高調，然而和英國英俊小生喬歐文在一起6年，卻為他而改變，戀情細節都不太對外公開，直到和喬歐文分手、與崔維斯之間的感情越來越明朗後，才又回復到以往當著眾人眼前大放閃的模式，時不時就會到球場觀戰，給崔維斯加油、打氣，也成為美式足球比賽的另一個焦點。特洛伊艾克曼一時脫口而出泰勒絲和崔維斯訂婚後，又加油添醋的說道：「我這下子一定會惹麻煩，提前把事情給揭露了。」但其實，泰勒絲與崔維斯凱爾西還沒訂婚，他們不樂見外界老愛編一些他們的故事，頗感到困擾。這段在美國人眼中有如「校園公主和運動健將湊成對」的童話般愛情，除了戀愛的喜悅外，也讓泰勒絲始終霸佔媒體顯著的版面，崔維斯更是因此知名度跨過體壇，贏得主持節目與戲劇演出的邀約，獲益極大，難怪比起前面幾任較為自我的男友，他對泰勒絲的配合度明顯高很多，更樂於把濃情蜜意展現在大眾眼前，倘若真的跟泰勒絲已經訂婚，他應該不會對昭告天下太過排斥。