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▲李珠珢（이주은）為KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊員，被粉絲譽為「AI美人」，因為一段「三振舞」在網路爆紅。（圖／李珠珢 IG）

▲李珠珢曬出和行李箱的合照，再度引發網友瘋猜即將來台灣發展。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢回到韓國後，不少台灣粉絲都敲碗她來台灣發展。（圖／翻攝李珠珢IG）

20歲韓籍啦啦隊女神李珠珢（이주은）為KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊員，被粉絲譽為「AI美人」，因為一段「三振舞」在網路爆紅，近來不斷傳出她會來台灣發展的消息，先前有眼尖網友發現她的IG追蹤人數已經悄悄清空，疑似為來台做準備，由於李珠珢一個多月沒有發文，今（9）日終於更新動態，曬出高馬尾美照，背後行李箱成為亮點，再度引發討論，不少粉絲激動直呼：「要來了嗎？」李珠珢今日在IG曬出一系列美照，只見她綁著雙馬尾，幾根髮絲掉落在白嫩的臉蛋上，一雙水靈靈的大眼睛望著遠方，不時嘟嘴，露出無辜的表情，儘管沒有看鏡頭，比起平常應援的服裝，她只穿了白色T恤搭配牛仔褲，超強魅力還是讓粉絲看了心動不已，值得一提的是，李珠珢趴在行李箱上，立刻再度引發網友瘋猜。由於李珠珢先前傳出掛病號，一連取消9月份3場應援活動，疑似因為休養，在網路上消失1個多月，讓不少粉絲十分擔心，如今她終於再度浮出水面，又是和行李箱合照，引來不少網友直呼，「行李箱準備多幾個，準備來台灣發展了」、「那些行李箱夠裝得下了，可以到台灣來了」、「行李箱暗示要出國嗎」、「這是暗示準備來台灣嗎？」事實上，李珠珢7月來台灣參加富邦悍將主題日刮起一陣旋風，儘管隨後回到韓國，還是有不少粉絲頻頻敲碗，希望她到台灣發展，不僅如此，還有消息指出，李珠珢說自己很想念台灣的環境和文化，數次傳出她在韓國當地球團的臭臉照，指她在韓國不快樂，反而到台灣笑容滿面，先前更有人發現她悄悄刪除在韓國球隊行程的精選動態，又和經紀公司互相取消追蹤，甚至追蹤人數全數清空，種種形跡都被瘋猜是來台前兆。