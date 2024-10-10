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距離美國總統大選只剩不到一個月，民主黨的副總統候選人華茲（Tim Walz）公開呼籲美國總統大選應該廢除現行特殊的選舉人團制度，改為全民普選。華茲近期已經多次宣揚他支持全民普選的理念，然而，賀錦麗（Kamala Harris）陣營對此卻低調以對，重申廢除選舉人團制並非此次大選的議程，無意節外生枝，賀錦麗還提醒華茲，「說話的方式需要更加小心」。根據《衛報》報導，華茲近日在競選場合上多次倡議全民普選，更直言「我想我們所有人都知道，選舉人團制度需要取消」。美國特殊的選舉人團制度，導致在全國選民中得到最多票的候選人未必能勝選，讓選戰結果高度取決於少數幾個搖擺州，華茲認為這樣的情況並不正常，「這不是我們所處的世界」。華茲對選舉人團制度的擔憂也突顯了一個現實，賀錦麗在全國民調中以小幅但穩定的優勢領先川普，但若將民調範圍限縮到少數幾個搖擺州，則兩人幾乎不分上下。川普完全有機會重演2016年大選的結果，當時川普在全國普選票落後近300萬張的情況下，依舊憑藉選舉人團制度擊敗了希拉蕊。然而，華茲的言論也引起川普陣營反擊，批評華茲的主張是不尊重美國憲制，諷刺反問華茲「為何如此討厭美國憲法？」賀錦麗在2019年曾說，對於選舉人團制度的改革與否持開放態度，但她本人之後就未再針對此議題表態。賀錦麗陣營則表示這問題不屬於本次大選民主黨議程的一部分，不願讓選舉人團制度的相關討論在選戰最後時刻成為干擾雜音。