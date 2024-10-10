流行樂天后aMEI張惠妹近期震撼宣布《ASMR Maxxx》世界巡迴演唱會最新動向，成為首位唱進臺北大巨蛋跨年檔的歌手；演唱會門票於9月底開賣時即引發35萬人上線瘋搶，近20萬張門票於6分鐘內全數售罄。擁有地利優勢的台北W飯店推出「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，住房就有搖滾區門票2張，並送周邊商品、餐飲及單程接駁服務，創造尊享體驗。10月15日中午12點於台北W飯店官網（按此）開訂，專案價每房每晚5萬元起。
凡預訂「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，將可於12月21日、12月28日、12月31日跨年夜下榻台北W飯店近期翻新完成的「非凡套房」、「奇幻套房」或「驚喜套房」，每房每晚價格5萬元起，內含兩張《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》當日門票，座位涵蓋「B2搖滾特區」與「B1看台區」。
另附贈周邊商品大禮包、免費喝WOOBAR兩杯期間限定「小米酒特調」與「紫艷中餐廳」隔日自助式早餐兩客，當晚還可尊榮地享受自飯店至臺北大巨蛋的單程接駁服務，但僅限12月21日與12月28日，因12月31日有交通管制。
本次專案所搭配的房型，皆為具備雅緻客廳與獨立臥室的奢華套房，讓賓客沉浸美聲洗禮之餘，也能體驗極致尊享的休憩環境。「非凡套房」與「奇幻套房」採蓊鬱綠色調設計，演繹城市中的綠洲，另以螢火蟲為靈感打造閃爍燈飾與落地帷幕，映照信義區不夜城的璀璨光影；奇幻套房更得以一覽台北101景致，度過愜意時光。
若期待創造難忘的跨年體驗，則一定要鎖定館內第二頂級房型「驚喜套房」，不僅位於26樓以上之高樓層、坐擁35坪寬敞空間與絕佳採光，更可於窗台舒適的臥榻區眺望台北101地標景觀；房內另配備精緻吧台，可延續演唱會的激情喜悅至跨年夜整晚，提供無與倫比的尊榮享受。
至於台北漢來飯店歡慶週年，即日起至12月底集結集團其他單位，推出「漢來飯店事業群週年歡慶季」活動。台北漢來大飯店、高雄漢來大飯店分別推出週年慶住房專案，台北漢來入住豪華客房每晚7,888元，第二天早上還能享用超人氣島語自助餐廳早餐，並加贈客房Mini Bar、寶格麗旅行組與獨家周邊-漢來熊1隻。
而高雄漢來則推出5,775元入住市景精緻客房，包含隔日漢來海港自助早餐，並提供客房Mini Bar，還可免費使用行政酒廊貴賓軒1次與獲得飯店限量周邊好禮。
漢來飯店事業群推出「月月抽」驚喜回饋活動，凡預訂週年慶專屬住房專案的，以及入住第四季即將營運的漢來日月行館，皆有機會參與當月抽獎，每月將輪番送出獎品，包括最受粉絲喜愛的漢來旗下飯店住宿券、Apple Watch、Airpods Pro、Dyson吹風機等科技精品，BVLGARI寶格麗香水等，而最大獎為台北-東京來回商務艙機票。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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另附贈周邊商品大禮包、免費喝WOOBAR兩杯期間限定「小米酒特調」與「紫艷中餐廳」隔日自助式早餐兩客，當晚還可尊榮地享受自飯店至臺北大巨蛋的單程接駁服務，但僅限12月21日與12月28日，因12月31日有交通管制。
本次專案所搭配的房型，皆為具備雅緻客廳與獨立臥室的奢華套房，讓賓客沉浸美聲洗禮之餘，也能體驗極致尊享的休憩環境。「非凡套房」與「奇幻套房」採蓊鬱綠色調設計，演繹城市中的綠洲，另以螢火蟲為靈感打造閃爍燈飾與落地帷幕，映照信義區不夜城的璀璨光影；奇幻套房更得以一覽台北101景致，度過愜意時光。
若期待創造難忘的跨年體驗，則一定要鎖定館內第二頂級房型「驚喜套房」，不僅位於26樓以上之高樓層、坐擁35坪寬敞空間與絕佳採光，更可於窗台舒適的臥榻區眺望台北101地標景觀；房內另配備精緻吧台，可延續演唱會的激情喜悅至跨年夜整晚，提供無與倫比的尊榮享受。
至於台北漢來飯店歡慶週年，即日起至12月底集結集團其他單位，推出「漢來飯店事業群週年歡慶季」活動。台北漢來大飯店、高雄漢來大飯店分別推出週年慶住房專案，台北漢來入住豪華客房每晚7,888元，第二天早上還能享用超人氣島語自助餐廳早餐，並加贈客房Mini Bar、寶格麗旅行組與獨家周邊-漢來熊1隻。
而高雄漢來則推出5,775元入住市景精緻客房，包含隔日漢來海港自助早餐，並提供客房Mini Bar，還可免費使用行政酒廊貴賓軒1次與獲得飯店限量周邊好禮。
漢來飯店事業群推出「月月抽」驚喜回饋活動，凡預訂週年慶專屬住房專案的，以及入住第四季即將營運的漢來日月行館，皆有機會參與當月抽獎，每月將輪番送出獎品，包括最受粉絲喜愛的漢來旗下飯店住宿券、Apple Watch、Airpods Pro、Dyson吹風機等科技精品，BVLGARI寶格麗香水等，而最大獎為台北-東京來回商務艙機票。
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