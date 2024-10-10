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高雄地區受山陀兒颱風影響，高雄市農產業累積損失金額已達1億573.6萬元，經高市府積極爭取，農業部同意辦理公告高雄市農產業全品項納入農產業天然災害現金救助及低利貸款，自10月10日至10月24日止受理農民申報。農業局長張清榮也提醒農友，若加速復耕若需低利貸款及申請2萬/公頃有機質肥料補助，可洽當地農會辦理。由於這次山陀兒颱風導致農友溫網室設備損害嚴重，為減輕農民負擔，高市府配合農糧署113年風災災損溫網室設施重建輔導措施，加碼網布及披覆組件補助，由農糧署補助1/3，高市府加碼補助1/3。高雄地區受到山陀兒颱風強風大雨影響，暴風圈壟罩本市超過60小時，多達21區有10級以上陣風，造成各區嚴重災情，截至10月9日農損累積已超過1億，各公所仍持續查報中。高市府除積極爭取高市全品項救助獲農業部同意辦理現金救助及低利貸款外，也成功爭取大社區、大寮區、大樹區、仁武區、林園區、燕巢區、鳥松區、橋頭區、梓官區：番石榴、香蕉、棗、紅豆、洋蔥苗圃、蔬菜類全品項、以及岡山區：苦瓜、仁武區、燕巢區、楠梓區、橋頭區：西瓜、香瓜等品項為免現勘區域。倘有客觀種植證明文件：產銷履歷、天然災害救助、農業保險、申辦綠色環境給付計畫等或使用農業部「農業天然災害現地照相APP」拍攝災損照片，區公所得免勘查，加速救助程序，盡早協助農民復耕。張清榮提醒農作物受災損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於113年10月24日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，高市府會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友加速復耕若需低利貸款及申請2萬/公頃有機質肥料補助，可洽當地農會辦理。