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針對總統賴清德今（10）日發表國慶談話，拋出「四個不變」，並對中國喊話一事，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致認為，賴清德的論述沉穩務實，透過梳理歷史與現況分析，向國際社會傳遞出台灣作為成熟民主國家的自信，幫助國際社會理解台灣。賴清德今發表首次國慶演說，提到希望中國和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，與台灣承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。對此，吳瑟致分析，賴清德的整體論述沉穩、務實，相當講究歷史論述，不使用誇大或情緒用詞，有助於團結國內以及提高國際認知，且同時以「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」三大委員會作為鋪陳，針對兩岸、國政面向皆提出完整願景，顯示已做足準備為台灣打造韌性。在兩岸論述方面，吳瑟致提到，歷任總統的兩岸論述角度多以兩岸為主體，賴清德本次談話則以全球視野出發，提出多項兩岸可合作的面向，例如氣候變遷、醫療衛生，是以全球的高度來看待台灣、中國及兩岸議題，也提及台灣經濟表現亮眼，能為國際社會提供諸多貢獻，展現台灣作為民主國家的自信與高度。吳瑟致認為，賴清德的國慶談話延續過往幾次關鍵談話的基調，與國慶晚會一脈相承，強調兩岸互不隸屬、中共無權代表台灣，這是賴清德上任後所堅持的立場，也符合台灣主流民意，有別於過往傾向模糊的論述方式，賴清德透過歷史發展、客觀分析現況，正面陳述兩岸關係的變化，確實能夠促進國內團結，並有助於國際社會理解台灣。