我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網紅「四叉貓」劉宇（左二）也到西門紅樓高處鳥瞰小草集結。（圖／記者吳翊緁攝，2024.10.10）

民眾黨今（10）國慶日下午在台北西門町舉辦「司法正義」集結，持續聲援被收押滿1個月的黨主席柯文哲。由於地點位在最熱鬧的捷運西門站6號出口廣場，人潮不少，包括柯妻陳佩琪跟網紅「四叉貓」劉宇都來到現場。民眾黨台北市黨部今天主辦西門町集結活動，由黨組織部副主任林昭印擔任主持人。柯妻陳佩琪在民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡陪伴下，也來到現場向小草們致意，並露出許久不見的笑顏。至於「網紅」四叉貓也到紅樓高處鳥瞰廣場人潮，相信應該正在精密計算現場人數。而廣場有紅龍拉起的範圍內確實擠滿人潮，現場更不乏「綠色恐怖」、「反廢死」等標語。民眾黨新聞部主任吳怡萱長期經營中正、萬華區，今天也來到現場上台助講。吳怡萱痛批《鏡週刊》不斷連載「科幻小說」，「但是小說就是小說，小說如果太相信，就容易翻車。」她並點名民進黨桃園市前議員王浩宇跟國民黨中正、萬華區議員鍾小平，痛批他們就是誤上科幻小說的車才這麼容易翻車。