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▲瑞莎在2016年歸化成為台灣人，每年都會發文慶祝台灣國慶日。（圖／瑞莎 IG）

▲瑞莎致力於推廣台灣體操發展。（圖／瑞莎 IG）



今（10）日是雙十國慶日，網友們格外關注藝人們的社群，部分藝人發文慶祝，像是《寶島神很大》主持人香蕉和他老婆、演員陳志強、謝忻等人，烏克蘭裔的瑞莎在2016年歸化為台灣人，她今天也在IG和臉書上PO出選手披著台灣國旗的照片，並配文寫下：「生日快樂，我的家」，讓台灣網友們相當感動。瑞莎在2016年歸化台灣、2019年正式拿到台灣身分證，對台灣深有國家認同的她，每年都會在國慶日發文祝賀，今年也不例外，她PO出韻律體操小選手披著台灣國旗領獎的照片，並感性地寫道：「生日快樂，我的家！」瑞莎不僅熱愛台灣，還致力於培養台灣體操選手，2020年她成立「瑞星韻律體操協會」，積極推動韻律體操運動，並帶著本土人才前進國際賽事，提升台灣在國際賽事上的競爭力，並帶領年輕選手們在各大比賽中屢獲佳績，讓台灣的韻律體操被全世界看見。瑞莎貼文一出，許多網友紛紛回覆直呼：「謝謝瑞莎」、「台灣有你真好」、「台灣女神」、「感謝瑞莎對台灣體操的付出」、「感謝瑞莎，讓世界持續看見台灣！」、「瑞莎好棒，愛妳喔」、「感謝瑞莎為台灣體操的付出，台灣生日快樂！」