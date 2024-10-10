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擁有1200萬用戶數的Line Pay上市審議案，證交所預計在本週五（11日）召開，正式宣告離上市再前進一步！Line Pay昨（9）日股價上漲8元或1.45%，收在560元。證交所在8日時表示，將於10月11日召開有價證券上市審議委員會第828次會議，將審議連加網路商業(股)公司之申請股票上市案。LINE Pay目前擁有1200萬用戶，挾著用戶高滲透率，成為台灣最普及的第三方支付工具之一。LINE Pay在今年成功登錄興櫃，興櫃參考價為每股348元，股價一度衝到1030元，一舉躍居「興櫃股王」寶座。此外，LINE Pay今年7月申請上市。LINE Pay去年每股盈餘高達8.09元。但考量公司仍處成長階段，董事長丁雄注認為，因應公司經營發展、需保留現金以支援事業擴張等投資需要，決議2023年度可分配盈餘不配發股利。此外，LINE Pay今年上半年營收為新台幣29.3億元，年增33%；營業毛利為新台幣9.1億元，營業利益為新台幣4.4億元；歸屬於母公司業主淨利為新台幣3.67億元，年增58%，累計每股淨利（EPS）6.12元，表現亮眼。LINE Pay董事長丁雄注指出，台灣每2個人就有1個是LINE Pay的用戶，現有支付據點超過50萬處，8成以上事業來源為手續費收入，未來會持續扮演平台營運商的角色，仍以跟銀行合作為主。