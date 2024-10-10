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▲歐漢聲首次錄製全台語節目，口才逗得全場哈哈笑聲不斷。（圖／公視台語台提供）

▲「金鐘組合」浩子和Sandy吳姍儒攜手主持《Talk Talk秀台語》，好成績讓月子中的Sandy感動落淚。（圖／公視台語台提供）

第59屆金鐘獎頒獎典禮即將到了，Sandy吳姍儒不僅入圍綜藝節目主持人獎，還擔任典禮主持。她與浩子首次合作主持的《Talk Talk秀台語》，也獲得不錯的佳績，正在坐月子的Sandy得知後還感動落淚。而第2集找來歐漢聲（歐弟）來當客座主持人，回憶當年退伍回來找胡瓜時，竟被反問：「誰讓你進來的！」本週的客座評審是歐弟歐漢聲，首次以全台語參與節目，他覺得這次經驗特別有趣。歐弟笑著爆料，當年去當兵前，胡瓜（瓜哥）跟他說2年很快，說回來後隨時可找他，然而退伍後他去電視台找胡瓜時，胡瓜竟然問他：「誰放你進來的？」這段搞笑的回憶讓全場哈哈大笑。歐弟也提到學台語時遇到不少挑戰，像是很多日常用語不能直接翻譯，需要學習正確的台語表達方式。正在坐月子的Sandy吳姍儒得知節目取得好成績後，感動到落淚。她表示：「第一次用台語主持節目，知道很多人喜歡真的很感動，成績好讓我放下心中的大石。」她感謝觀眾的支持，讓她更加自信面對全台語主持的挑戰。浩子同樣對於受到熱烈討論十分感激，並幽默表示：「我英文都快和台語一樣好了！」《Talk Talk秀台語》第2集播出後，選手「山豬妹妹」陳沛冪吸引了觀眾們的關注。她12年前因台語叫賣影片爆紅，如今再次參加比賽，精彩片段迅速累積觀看次數，成為繼「舜哥發飆片」後，第二支破百萬觀看的影片。當集節目線上直播時，同時在線人數接近1500人。評審黃豪平表示，第2季的報名詢問不斷，他已經開始在家跟女友用台語對話，甚至還重溫了台語動畫《花田少年史》。他鼓勵選手們要在笑話創作上下功夫，至於台語則重在敢講：「我們會更嚴格，但敢講比流利更重要！」Sandy和浩子也喊話選手不用擔心報名，盡情展現幽默才能。《Talk Talk秀台語》每週六晚上八點於公視台語台/YT播出，當晚九點在 DAY DAY台語台YT頻道首映。