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▲賴清德出席國慶大會。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.10）

總統賴清德今（10）日發表國慶談話，再度強調兩岸互不隸屬、中共無權代表台灣，這也是賴清德上任後所一貫表述的立場。對此，中國外交部發言人毛寧今日下午在例行記者會中抨擊，稱賴清德的講話蓄意割裂兩岸歷史聯結，變換花樣販賣「台獨」謬論，阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。賴清德國慶談話時表示，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬，民主自由在這塊土地上成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣。對此，中國外交部發言人毛寧重砲批評，稱賴清德的講話再次「暴露其冥頑不化的台獨立場，和為謀取政治私利不惜推高台海緊張局勢的險惡用心」。毛寧表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。無論賴清德當局說什麽、做什麽，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。謀『獨』挑釁是死路一條」。毛寧強調，「一個中國原則是國際關系基本準則和國際社會普遍共識。台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂主權。堅持一個中國原則、反對台獨、反對『兩個中國』、『一中一台』，是我們處理台灣對外交往及參與國際活動問題的一貫立場」。毛寧最後重申，反對建交國與台開展任何形式的官方往來，「堅決反對以任何方式、任何藉口甘涉中國內政」，呼籲少數外國政客糾正錯誤言行，停止縱容支持「台獨」、推高台海緊張局勢。