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民眾黨立院黨團總召黃國昌今（10）國慶日率領全體黨團出席中書國慶大典，下午又風塵僕僕趕到西門町「司法正義」集會現場。黃國昌受訪時再度盛讚立法院長韓國瑜為民眾黨主席柯文哲保留座位，「真正展現高度，試圖在國慶慶典上，團結所有有共同想法的台灣人。」黃國昌今早受訪時，質疑內政部沒有為柯文哲安排座位，幸在立法院長韓國瑜的善意下才保留。不過，慶籌會隨後發表聲明，指邀請貴賓出席觀禮作業，係由大會處辦理，「並非由內政部決定邀請對象」，疑似打臉黃國昌。對此，黃國昌下午在西門町受訪回應，「最後決定的不就是慶籌會的主席韓國瑜院長嗎？」他更進一步強調，整個過程他都跟韓國瑜院長有密切聯繫，「我相信人在做，天在看」。黃國昌也再次感謝韓國瑜，盛讚他才是「真正展現高度，試圖在國慶慶典上團結所有有共同想法的台灣人。」至於總統賴清德的國慶演說，黃國昌則大酸賴引用柯文哲的話，說要把國家放在政黨利益之上，還高喊團結。但「團結是用嘴巴說的嗎？」賴政府過去這幾月讓人民看到的是不斷製造分歧、製造對立、製造衝突，「在10月10日，我真的沒有辦法理解，賴總統有什麼臉面、有什麼資格引用柯文哲的話。」