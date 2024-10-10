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外送主要成為民眾生活的一部分，不過運費計算方式不夠透明時常遇到外送業者隨意喊價的情形。因此交通部首度預告修法訂出外送基本運價公式，訂單運費將以基本運價和運送距離計價，各縣市可因地制宜訂定並提報主管機關審議。交通部預告修正「汽車運輸業管理規則」與「汽車運輸業客貨運運價準則」，增訂內容明定機車外送將以每車公里為基本運價單位，除啟程費和續程費，可加收等待費、樓層費、夜間加成、春節運費，考量各縣市運輸情形不盡相同，將由直轄市、縣（市）同業公會及相關工會共同擬訂機車貨運運價，報中央公路主管機關，再由主管機關會商直轄市政府或縣（市）政府，因地制宜核定，最快11月完成修法。交通部表示，由於目前貨運基本運價計算公式及其相關規定，是以大貨車為主，與貨運業以機車承運外送平台運送業務的運送特性及需考量成本有所不同，但因應外送興起，因此參考貨運三業運價公式，並依據機車為運具營業特性，訂定運價準則。交通部進一步說明，外送的每車公里基本運價為每車公里合理成本乘以（1＋合理經營報酬率），每筆訂單的運費，應依每車公里基本運價按運送距離計算，包含起程費、續程費，並可以加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費。交通部指出，起程費為固定金額，是消費者購買商品後，由外送員以機車運送，在起程距離內須付的最低金額， 計算方式以每車公里基本運價乘以起程距離為基準。交通部表示，由於以機車為運具，服務範圍大多為短程運送，與傳統貨運業者提供跨縣市的中長程運送有別，且各縣市依其地方特性所計算成本也有所差異，因此運價核定可依各縣市訂定不同，最快11月公告後，公工會就可以向地方政府和主管機關提報運價。對此，全國外送產業工會指出，隨著外送服務產業快速發展，外送員卻面臨許多問題如薪資縮減，為此，台灣外送產業權益促進聯盟多次向交通部陳情，呼籲將運價規範納入法規，為外送員收入提供保障。