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▲7-11國慶日會員限定IP周邊買一送一。（圖／7-11提供）

▲7-11國慶日推出限量Hello Kitty周邊買一送一。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家航海王周邊買一送一，包含安全帽、掛鐘、檯燈等實用商品。（圖／7-11提供）

▲7-11國慶日，獨家飛天小女警IP生活周邊買一送一。（圖／7-11提供）

▲今（10）日高雄國際動漫節首日登場，今年展期從10月10日至13日一連四天熱鬧開展。（圖／《NOWnews今日新聞》記者攝）

7-11歡慶國慶節，即起獨家IP周邊買一送一，包括飛天小女警、Hello Kitty、航海王通通有，並且還可搭配滿額折抵活動，消費每滿250元折25元 或 滿1000元折110元，結帳金額滿1000元送好禮3選1兌換券1張，可換廚房紙巾、綠璽牧場永續動福平飼蛋或靠得住衛生棉。7-11自10月9日起，OPENPOINT會員專屬，指定IP集點商品買一送一，還可搭配10月9日起至10月13日推出的會員專屬優惠滿額立折活動，消費每滿250元折25元 或 滿1000元折110元；結帳金額滿1000元送三選一兌換券，可選得意廚房紙巾70抽（6入/串）、綠璽牧場永續動福平飼蛋（6入/盒）、靠得住草本抑菌日用23cm14片 （2件）；加碼還有星巴克好友分享券一張。◾JORDAN CORDUROY GIRLS MINI後背包買一送一，原價1099元、特價550元◾JORDAN AIR PATROL後背包買一送一，原價1599元、特價800元◾THULE後背包買一送一，原價1799元、特價900元◾Hello Kitty雙面漁夫帽買一送一，原價399元、特價200元◾Hello Kitty旅行盥洗杯組買一送一，原價299元、特價150元◾Hello Kitty真空保溫瓶買一送一，原價399元、特價200元◾Hello Kitty 30cm絨毛公仔買一送一，原價499元、特價250元◾Hello Kitty水晶球音樂盒買一送一，原價499元、特價250元◾Hello Kitty英倫十字紋皮革包買一送一，原價649元、特價325元◾Hello Kitty英倫電話亭時鐘買一送一，原價799元、特價400元◾ONE PIECE電腦螢幕桌買一送一，原價799元、特價400元◾ONE PIECE藏寶箱造型面紙盒買一送一，原價499元、特價250元◾ONE PIECE太陽能搖頭公仔買一送一，原價249元、特價125元◾ONE PIECE手持式風扇買一送一，原價399元、特價200元◾ONE PIECE安全帽買一送一，原價799元、特價400元◾ONE PIECE造型掛鐘買一送一，原價599元、特價300元◾ONE PIECE造型櫃檯買一送一，原價399元、特價200元◾飛天小女警兩用絨毛頸枕買一送一，原價299元、特價150元◾飛天小女警水晶球造型馬克杯買一送一，原價599元、特價300元◾飛天小女警16寸絨毛玩偶買一送一，原價499元、特價250元今（10）日高雄國際動漫節首日登場，今年展期從10月10日至13日一連四天熱鬧開展，集結台、日知名IP業者共同展出，漫畫、動畫、VTuber、遊戲、玩具及各式周邊相關業者共襄盛舉，共計約70家廠商300個攤位皆卯足全力推出了各式特色商品、福袋、首發書、套書、好康優惠、滿額贈品等，更集結動漫畫所衍生的流行潮物、玩具及琳瑯滿目的周邊商品，官方預期本屆高雄國際動漫節預期參觀人潮可望突破32萬人。展出時間：10/10（四）至10/13（日）營業時間：每日10:00-18:00展出地點：高雄巨蛋體育館（高雄市左營區博愛二路757號）