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▲台灣中油石化事業部執行長黃三泰率隊參與林園災後清理家園活動。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油石化事業部執行長黃三泰(前排左5)率隊參與林園災後清理家園活動。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油石化事業部執行長黃三泰(前排左5)率隊參與林園災後清理家園活動。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部於今(10)日，在高雄市林園區，舉辦林園災後清理家園活動，以助林園鄉親重建家園，落實敦親睦鄰的決心。台灣中油公司石化事業部林園災後清理家園活動，是由石化事業部執行長黃三泰主持，副執行長吳祐明、立法委員林岱樺等民意代表，以及石化事業部同仁、台灣石油工會一分會、林園里長里政促進會、林園志工等鄉親到場響應，進行大掃除活動，共同為地方復原貢獻一份力量。中油石化事業部執行長黃三泰表示，山陀兒颱風自高雄小港登陸，帶來強風暴雨，造成高雄多處樹木倒塌、交通號誌故障，街道滿目瘡痍，嚴重影響居民生活及安全，由於林園地區鄰近小港，尤其嚴重，而災後復原不僅要依賴外界支援，更需要市民同心協力重建家園，作為林園的一份子，中油石化事業部秉持敦親睦鄰的精神，乃號召同仁與林園里長里政促進會及林園志工進行大掃除活動。中油石化事業部同仁在執行長黃三泰帶隊，與志工們帶上鏟子、垃圾袋、帽子、毛巾及手套等裝備後，分布到各社區，清理路面、修剪折斷樹木枝幹、整理堆積的廢棄物等，期為林園鄉親重建家園。黃三泰指出，能夠為地方災後恢復盡一份力，是身為企業公民的責任，此次清掃行動，不僅是對受災地區的實質幫助，也期盼能在過程中增進鄰里情誼、凝聚社區力量，並在未來繼續與地方共建一個安定、和諧的家園。黃三泰並指出，中油石化事業部將秉持服務社會的理念，積極履行企業社會責任，與地方緊密合作，為社區的發展和繁榮努力，也會做好本業工作，精進工廠的工安環保，無論未來面對什麼挑戰，中油石化事業部都會與大家站在一起，克服逆境，守護家園，創造美好未來。