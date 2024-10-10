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39歲的「控球之神」Chris Paul本季轉戰聖安東尼奧馬刺隊，今（10）日在季前熱身賽首次與「斑馬」Victor Wembanyama合體，兩人展現出色默契，在比賽中上演精彩的空中接力灌籃，最終助馬刺以107：97擊敗奧蘭多魔術，讓全場觀眾熱血沸騰。Paul與Wembanyama今日同場先發，這也是他們首次在正式比賽合體。首節末，兩人完成了一次精彩的擋拆配合，Paul妙傳給Wembanyama，後者高高躍起完成灌籃，現場瞬間嗨翻天。此戰Paul出賽23分鐘，4投2中攻下5分，外加2籃板、3助攻和2抄截，其中兩次助攻都是給Wembanyama。Wembanyama本場比賽15投4中，雖然手感欠佳，但仍貢獻11分、9籃板、4助攻和3阻攻。賽後談到與Paul的合作時表示：「感覺非常自然，感覺這是一個好的配合。」「和Paul在場上一起打球，感覺他掌控著一切，」Wembanyama說，「這讓人感到安心，這是我在艱難時刻或懷疑時刻可以依賴的另一位隊友。」此戰是Paul他在馬刺的首秀，獲得主場球迷的熱烈歡呼，馬刺教練Gregg Popovich在賽後盛讚Paul：「他非常有智慧，經驗豐富。有時候我會被他對球員說話的方式所吸引，他很好地指導年輕球員，方式也很恰當。」Paul目前生涯累計11,894次助攻，在NBA歷史助攻榜排名第3，距離第2名的Jason Kidd（12,097次）僅差197次，與排名第1的John Stockton則以15,806次助攻位居助攻王。本季Paul將成為第11位在NBA打滾20個賽季的球員，前10位包括Vince Carter（22個賽季）和即將追平紀錄的湖人「詹皇」LeBron James。