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隨著中國刺激經濟的一攬子政策上路，中國、香港股市震盪劇烈，也因此影響到台股相關ETF走勢波動劇烈。櫃買中心昨（9）日公告，有投資人因為永豐中國科技50大（00887）出現重大違約交割，違約金額共計1469萬2560元。櫃買中心公告，昨日接獲群益鳳山、富邦苗栗、元大南屯等3家券商通報投資人投資00887出現違約交割，累計違約金額達1469萬2560元，為今年以來第3起。第1起為4月8日，投資人透過群益敦南買金麗科爆出1656萬4000元違約交割；第2起是9月12日上詮也有4502萬零500元的違約交割案。永豐中國科技50大（00887）昨日上漲3元或15%，收在23元。觀察近5個交易日的走勢，最低價格為12.04元，最高價為38.83元，價格波動高達2.22倍。永豐投信公告，00887目前溢價仍達81.1%。不僅僅是00887波動劇烈，其他中國、香港股市的ETF也上沖下洗。櫃買中心昨日也發出示警，表示由於中國救市措施，讓中國股市持續上漲，許多連結中國股票的ETF也備受投資人關注，不過由於波動幅度擴大，因此櫃賣中心提醒投資人注意評估ETF折溢價等風險。櫃買中心公告，ETF遇有漲跌幅波動較大時，亦有可能被列為公布注意或處置有價證券，以提醒投資人注意評估交易風險，此外，投資人交易前應審慎考量自身財務能力及經濟狀況，並應詳閱公開說明書及發行公司網頁上之資訊，確實了解商品特性以及市場波動、匯率及折溢價等相關風險再行交易。