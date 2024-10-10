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美國勞工統計局 （BLS）今（10）公佈最新消費者價格指數（CPI），數據顯示9月份CPI按年上升2.4%，略高於市場預期的2.3%，但低於8月的2.5%，美股週四開盤主要指數開低，市場預估美國央行下次會議只會降息 1 碼。至截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 75 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 1%。美國9月份消費者價格指數（CPI）按月升0.2%，預期為漲0.1%，前值為升0.2%；按年升2.4%，略高於市場預期的2.3%，但低於前值2.5%。剔除食品和能源價格的核心CPI則年率上升3.3%，同樣高於預期的3.2%，且超過8月份的數據。此外，美國上周首次申請失業救濟人數25.8萬人，按周增加3.3萬人，市場預期為23萬人，表明就業市場進一步放緩。美股主要指數在數據發布後下跌。道瓊工業指數和那斯達克綜合指數均錄得約0.2%至0.4%的跌幅。雖然通膨數據高於預期，但經濟學家普遍認為，這不會顯著改變聯準會的政策走向。