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▲吹牛老爹捲入性醜聞風暴，被預期往後恐將在牢獄中度過，上了八卦雜誌的封面。（圖／摘自Us）

吹牛老爹被超過百人控性侵、性販運等罪名的醜聞風暴越演越烈，過去曾參加他舉辦派對的紅星像李奧納多狄卡皮歐、他的前女友珍妮佛羅培茲等，都對此完全不發表意見，就怕引火上身。曾經也跟他走得很近、後來卻疏遠的小賈斯汀，則被懷疑也曾是他性犯罪的受害者，極有可能被他奪取童貞。雖然小賈斯汀到目前為止，也沒有對外說些什麼，然而八卦刊物Us雜誌報導，這件事情已經嚴重影響小賈斯汀的心情，對於吹牛老爹的醜聞感到很噁心，被建議「躲得越遠越好」。網友在吹牛老爹的惡行被揭露後，翻出過去他和小賈斯汀的影片，他身旁的小賈斯汀眼神看來單純，他則說道：「在接下來的48小時，他會和我在一起，我們將瘋狂到底，但這絕對是一個15歲少年的夢想。」想到吹牛老爹的「瘋狂到底」可能會有什麼情況，再想到小賈斯汀的年紀，網友都不寒而慄。由於吹牛老爹和小賈斯汀過去有太多歷史，小賈斯汀很容易被他牽連，也知道要閃遠一點比較好。他近來和妻子海莉才升格當爸媽，養育孩子的責任也不輕，常被拍到眼神落寞、憂鬱，加上他的身形變得比以前更瘦，八卦刊物都懷疑他是否生了什麼病，吹牛老爹的事情又在這個時候爆發，他的心情絕對很難不受影響，健康狀況讓粉絲擔憂。Us稱小賈斯汀很難消化對於吹牛老爹的各項指控，情緒陷在艱難的境地，還好兒子傑克帶來了歡樂，他只能專注在教養小孩的正面、積極氣氛上，不想再去回憶跟吹牛老爹一起的那些過往。