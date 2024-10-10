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韓國近年接連爆發大規模數位性剝削事件，除了2019年爆發的「N號房」外，今年又傳出多起利用深偽（deepfake）技術將女性的臉部合成製作為色情影像的不法行為，就連女團成員、女軍人、國小生都成為受害者，對此韓國政府內閣會議今（10）終於通過《性暴力處罰法》修正案，加重編輯、散布、持有換臉不雅影像的刑責。韓國已將製作和散播深偽色情影像列為犯罪，根據現行的《性暴力預防和受害者保護法》，製作並散播這類內容者可被判處5年徒刑或罰款5000萬韓元。而週四通過的修正案則上修相關刑期，但凡製作、編輯或散布深偽換臉色情內容者，將從原本的5年以下有期徒刑，加重為7年以下有期徒刑；若有謀利目的，刑責則從原本的3年以下有期徒刑，加重為7年以下有期徒刑，而若利用深偽不雅影像恐嚇他人則可處1年以上有期徒刑。針對持有、購買、保存或收看相關內容，也將可處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣72萬元）罰金，此修正案將在總統尹錫悅批准後立即施行。《韓聯社》報導指出，今年韓國警方已處理超過800起與深偽性犯罪相關的案件，相較於2021年全年僅有156件的數據，這一增長趨勢令人擔憂。警方指出，這些案件中的大部分犯罪者和受害者均為青少年，這意味著年輕人在如telegram等數位平台上的性犯罪問題日益嚴重。此外，韓國輿論間也出現另一派稱政府對深偽色情影像犯罪「反應過度」的聲音，質疑既然深偽影片並非涉及真人，是否存在受害者；對此，人權律師 Min Go-eun 反駁稱，正是這樣的觀點對受害者造成了二次傷害，同時也反映了韓國社會對數位性犯罪的輕視，而這才是數位性犯罪案件猖獗的根源之一。