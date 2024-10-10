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▲各堂隊的長輩到來參加慶祝雙十國慶升旗典禮。（圖／岡山榮家堤供）

▲榮家輔導組特別邀請了「薩酷啦」薩克斯風樂團來到榮家表演與長輩同賀國家重要節慶。（圖／岡山榮家堤供）

為為慶祝雙十國慶，國軍退除役官兵輔導委員會岡山榮家今(10)日舉辦雙十國慶升旗典禮，由家主任李文國主持，長輩們在樂聲的引導下每個人都高聲齊唱中華民國國歌、行舉手禮目視中華民國國旗冉冉升起，內心的感動與激動來到了最高點。李文國表示，榮民長輩用生命、鮮血及青春歲月對於國家的奉獻是最令人欽佩的族群，也期盼這樣的精神能夠代代傳承、薪火不滅。今(113)年雙十國慶一早，岡榮家主任李文國便早已率同重要幹部在家部行政大樓前等著各堂隊的長輩到來參加慶祝雙十國慶升旗典禮。在各堂隊長輩在司儀的引導之下升旗典禮正式開始，在樂聲的引導下每個人都高聲齊唱中華民國國歌、隨後行舉手禮目視中華民國國旗冉冉升起，此時長輩們堅定的愛國情懷溢於言表。典禮後，榮家輔導組特別邀請了「薩酷啦」薩克斯風樂團來到榮家表演與長輩同賀國家重要節慶，整個活動在表演團隊全新的演出以及長輩們熱情的參與下，節目全程毫無冷場，也為住民長輩在113年國慶日這一天留下難忘的回憶。