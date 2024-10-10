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總統賴清德今（10）日以「團結台灣，共圓夢想」為題，發表任內首次國慶演說，在兩岸論述部分，府內人士分析有三階段脈絡，分別為確立「台灣主體性」、長出「台灣認同感」，及「團結台灣」；黨政人士則說明，綜整520上任至今幾場重要談話，賴清德談「民主」去除國共內戰舊框架、以「團結」讓每一份認同都有歸屬，拉出「和平」高度與全世界民主陣營站在一起抵抗威權，並在雙十國慶演說集大成地拋出「四個不變」。就賴清德的國慶演說，府方人士分析，其內容從中華民國台灣歷史出發，以「民主」、「團結」、「和平」三大關鍵字貫穿與涵融中華民國113年、台澎金馬落地生根75年脈絡；他表示，賴清德雙十國慶談話延續520就職演說、616陸軍官校百年校慶致詞、823戰役勝利六十六週年談話，以及日前國慶晚會談話四場演說的基礎，集大成地拋出「四個不變」，並以「台灣人民越堅持，全球民主就越堅韌；台灣人民越堅韌，全球民主就越堅持」總結，以爬梳歷史具體拉出兩岸論述，同時拴緊與世界的連結。兩岸方面，府方人士拆解賴清德談話文吿脈絡三階段。第一，賴清德從「113年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制」談起，開宗明義指出，中華民國的誕生，是為追求民主；他談到，賴清德用民主推翻帝制、自由對抗威權的說法，藉由體制與理念上根本的不同，開場即以「民主台灣」之姿，再次彰顯「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的事實，確立「台灣主體性」。第二，府方人士提到，無論是中華民國113年，或是台澎金馬落地生根75年，都曾經是在國際社會被驅逐的對象，「但是台灣人民從未自我放逐」，賴清德接著以「長期以來世界各國支持中國」為起手式，一邊喊話「期待中國一起為世界帶來貢獻」，同時也對照台灣雖曾被國際社會驅逐，卻始終積極承擔國際責任的態度，論述「和平台灣」如何在國際情勢混亂的時代下，持續沈穩、自信與茁壯，成為區域穩定與繁榮的力量，對內、對外都同步長出「台灣認同感」。最後，該人士提到，演講中說明，在這艘船上「深知彼此的立場有所不同，但始終願意包容彼此；深知彼此的意見有所歧異，但始終願意攜手前進，從而凝聚成為今天中華民國台灣的樣貌」，直接點明無論是中華民國113年、台澎金馬落地生根75年的史觀，都是成就今日台灣的一部分，並巧妙化解中華民國、台灣、中華民國台灣派曾有的矛盾，求同存異地展現「團結台灣」核心精神。上述人士說，賴清德以說故事的方式，從過去到現在，起承轉合地以「民主」、「和平」、「團結」三主軸，貫穿涵融不同史觀，讓每一份認同都有依歸、都被接住、都不會被遺落；另一層面來看，從「揭竿起義、推翻帝制」的追求民主，到「100多年來，人民想要當家作主的願望終於實現」，賴清德談話展現一個重要關鍵：自由與民主是這個國家誕生、成長、存在的最高價值，從而拉出「民主台灣」與「威權中國」在根本上的不同。此外，針對部分人士批評賴清德在國慶晚會上談話，黨政人士提到，談話仍承襲既有框架，是以更為直白的方式，確立「互不隸屬」、化解「認同矛盾」，而賴清德四場談話，反覆以不同視角與詞彙論述相關概念，一來展現賴清德在兩岸論述上的延續性，及對中態度的善意與務實穩健，二來則是從無論擁有哪個認同，都擁有共同信念出發，為維護台海和平穩定負責任地拋出「四個不變」：捍衛國家主權的決心不變、維持和平穩定現狀的努力不變、希望兩岸對等尊嚴健康有序交流的承諾不變、世世代代守護民主自由生活方式的堅持不變。該人士提到，綜整520上任至今幾場重要談話，談「民主」去除國共內戰舊框架、以「團結」讓每一份認同都有歸屬，拉出「和平」高度與全世界民主陣營站在一起抵抗威權，並在雙十國慶演說集大成地拋出「四個不變」，以「台灣人民越堅持，全球民主就越堅韌；台灣人民越堅韌，全球民主就越堅持」總結，拴緊台灣與世界的連結，同時展現歷史縱深定錨「民主台灣」、「團結台灣」、「和平台灣」面向與擁抱世界的決心，極具高度與格局。